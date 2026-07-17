OBRM-PDUKM: BDI, LSDM dhe E Majta po bllokojnë ligje sepse kanë frikë nga humbja në zgjedhjet e ardhshme
OBRM-PDUKM akuzoi LSDM-në, BDI-në dhe Të majtën për bllokimin e miratimit të Kodit të ri Zgjedhor me qëllim që, siç pretendon partia, të krijojnë një alibi për një humbje të mundshme zgjedhore dhe më vonë të paraqiten si të dëmtuar në procesin zgjedhor.
Në deklaratën e partisë thuhet se këto tre parti qëllimisht bashkuan forcat për të parandaluar miratimin e njërit prej ligjeve kryesore nga Axhenda e Reformave, sepse, sipas OBRM-PDUKM-së, ata kanë frikë nga një humbje zgjedhore gjithnjë e më e sigurt për shkak të mbështetjes së ulët midis qytetarëve.
Partia në pushtet pretendon se Qeveria ka treguar gatishmëri për një konsensus të gjerë politik dhe ka ofruar një zgjidhje që është në përputhje me rekomandimet e institucioneve ndërkombëtare, duke përfshirë mundësinë që diaspora të ushtrojë të drejtën e saj të votës. Megjithatë, LSDM, BDI dhe E Majta kanë zgjedhur pengimin në vend të një marrëveshjeje.
Në deklaratë thuhet gjithashtu se, siç pretendon partia, për herë të parë qeveria u ka ofruar partive opozitare të bien dakord për zgjidhje që i konsiderojnë të pranueshme, por sipas OBRM-PDUKM-së, ata e kanë refuzuar një mundësi të tillë.
OBRM-PDUKM thekson se Maqedonia është ndër vendet më të suksesshme në rajon në përmbushjen e detyrimeve të Axhendës së Reformave dhe se kjo do të konfirmohet përmes fondeve që vendi do të marrë nga Plani i Rritjes së Bashkimit Evropian.
Partia shton se përfaqësuesit evropianë kanë bërë thirrje për një konsensus politik për miratimin e Kodit Zgjedhor.