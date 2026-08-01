Bie numri i qirave në tremujorin e dytë - Qiratë mujore arritën në 1.2 milionë euro
Në tremujorin e dytë të këtij viti në Regjistrin e Çmimeve dhe Qirave janë evidentuar 2 mijë e 148 kontrata qiraje, që paraqet rënie prej 17 për qind krahasuar me tremujorin paraprak, njofton agjencia e lajmeve MIA.
Sipas të dhënave të regjistrit, vlera totale e qirave mujore ka arritur në 1.2 milionë euro, duke shënuar rritje prej 9 për qind në raport me tremujorin e parë. Numri më i madh i qirave i përket hapësirave afariste me 935 kontrata, pasuar nga banesat me 630 dhe shtëpitë me 235 qira.
Krahasuar me tremujorin e parë, qiratë e banesave kanë shënuar rënie prej 14 për qind, ndërsa tek hapësirat afariste numri i qirave ka rënë për 8 për qind, por vlera totale e tyre është rritur për 20 për qind. Më së shumti qira janë regjistruar në Komunën Qendër në Shkup, me 286 raste, pasuar nga Aerodromi, Karposhi dhe Manastiri. Në tremujorin e dytë janë dhënë me qira gjithsej 2.4 milionë metra katrorë prona të paluajtshme.