OBRM-DPUKM përshëndet arrestimin e drejtorit të Inspektoratit Bujqësor, Anakiev
Partia në pushtet OBRM-DPUKM përshëndeti arrestimin e mbrëmshëm të drejtorit të Inspektoratit Shtetëror të Bujqësisë, Vase Anakiev, i cili dyshohet se u kap duke pranuar një ryshfet prej 50,000 eurosh.
Policia dhe Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë ende nuk kanë publikuar ndonjë informacion zyrtar në lidhje me arrestimin.
"OBRM-DPUKM vazhdimisht angazhohet për sundimin e ligjit dhe një luftë gjithëpërfshirëse kundër krimit dhe korrupsionit, pavarësisht nga përkatësia politike.
LSDM nuk mund ta kuptojë kur Ministria e Brendshme do të arrestojë një drejtor aktual, sepse banda e Zaevit dhe Filipçes e konsideron të pakuptueshme që ligji zbatohet pa dallim dhe zbatohet në mënyrë të barabartë për të gjithë. Kushdo që shkel ligjin duhet të mbajë përgjegjësi", tha OBRM-DPUKM në një deklaratë.
Anakiev është nënkryetar i Partisë Socialiste të Maqedonisë, partnerit të koalicionit në qeveri. Partia lëshoi një deklaratë vonë mbrëmë duke mbështetur institucionet për të hetuar drejtorin, por gjithashtu duke dënuar "etiketimin ofendues partiak të rasteve aktuale me akuza të rënda dhe publikimin tendencioz të fotografive që shkelin dinjitetin njerëzor, për të cilat kërkohet një shpjegim i shëndoshë nga ata që janë përgjegjës"./Telegrafi/