Obiliq, katër të arrestuar për vjedhje, tre prej tyre të mitur
Katër persona kanë përfunduar në prangat e Policisë së Kosovës si të dyshuar për vjedhje të rënda në zonën e Obiliqit.
Policia ka njoftuar se tre nga të arrestuarit janë të mitur.
Katër të arrestuarit dyshohet se janë përfshirë në së paku tri raste të vjedhjeve të rënda që kanë ndodhë gjatë muajit janar 2025, në shtëpi private dhe lokale në zonën e Obiliqit.
Me vendim të prokurorit të shtetit ata janë dërguar në qendrën e mbajtjes.
Aktualisht hetuesit policorë të stacionit të Obiliqit janë në koordinim me stacionet e të gjitha regjioneve, pasi që është ngritur dyshimi se të njëjtit persona janë të përfshirë edhe në raste të tjera.
