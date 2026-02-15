Ish-presidenti i SHBA-së, Barack Obama, i është drejtuar në mënyrë indirekte një videoje raciste të postuar në rrjetet sociale të presidentit Donald Trump, duke i thënë një prezantuesi podkasti se "turpi" dhe "etiketa" që dikur i udhëhiqnin zyrtarët publikë, tani janë humbur.

Videoja ofenduese përfshinte një video që përshkruante Obamën dhe gruan e tij Michelle si majmunë, gjë që shkaktoi kritika të gjera nga demokratët dhe republikanët.

Shtëpia e Bardhë fillimisht e mbrojti videon, duke e quajtur reagimin "zemërim të rremë". Postimi më vonë iu ‘atribua’ një anëtari të stafit dhe u fshi, transmeton Telegrafi.

Obama foli me podkasterin liberal Brian Tyler Cohen, i cili e pyeti presidentin e parë me ngjyrë të SHBA-së për tonin e diskursit politik. Cohen përmendi postimin e Trump midis disa polemikave të fundit.

Videoja - e shoqëruar nga kënga The Lion Sleeps Tonight - u përfshi në fund të një videoje që llogaria e Trump në Truth Social ndau që përmbante pretendime të pabaza për mashtrim votuesish në zgjedhjet e vitit 2020.

Postimi çoi në zemërim nga politikanët, përfshirë nga anëtarët e lartë të partisë republikane të Trump.

Senatori Tim Scott - i vetmi senator republikan me ngjyrë - e përshkroi atë si "gjëja më raciste që kam parë nga kjo Shtëpi e Bardhë".

Videoja kujton karikatura raciste që krahasojnë njerëzit me ngjyrë me majmunët dhe duket se është marrë nga një postim i X i ndarë nga krijuesi konservator i memeve, Xerias në tetor.



Trump u ka thënë gazetarëve se "nuk e ka parë" pjesën e videos që tregonte familjen Obama.

"Nuk bëra gabim", u tha ai gazetarëve kur u pyet nëse planifikonte të kërkonte falje.

Podkasti 47-minutësh me Obamën u publikua të shtunën. Episodi fillon me prezantuesin që i kërkon atij të komentojë mbi "diskursin" e SHBA-së, i cili ai thotë se "ka degraduar në një nivel mizorie që nuk e kemi parë më parë". /Telegrafi/

