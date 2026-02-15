Obama për alienët: Ata ekzistojnë, por unë nuk i kam parë
Barack Obama deklaroi se alienët janë 'realë', përpara se të hidhte poshtë me vendosmëri teoritë e konspiracionit të kohëve të gjata se jashtëtokësorët po fshihen në Zonën 51.
Ky shkëmbim i sinqertë ofroi një pamje të rrallë të asaj që presidentët mund të dinë kur bëhet fjalë për një nga misteret më të qëndrueshme të Amerikës.
Ish-presidenti amerikan i bëri këto vërejtje kur intervistuesi Brian Tyler Cohen e pyeti drejtpërdrejt: 'A janë alienët realë?'
Përgjigja e Obamës ishte e drejtpërdrejtë: 'Ëh, ata janë realë, por unë nuk i kam parë,' tha ai, përpara se të adresonte menjëherë spekulimet rreth Zonës 51, objektit sekret ushtarak amerikan në Nevada që ka qenë prej kohësh në qendër të teorive të konspiracionit mbi jashtëtokësorët.
Barack Obama on aliens: “They’re real”
“But I haven’t seen them. They’re not being kept at Area 51. There’s no underground facility — unless there’s this enormous conspiracy and they hid it from the President of the United States.” pic.twitter.com/c6t0DYxewU
— UAP James (@UAPJames) February 14, 2026
“Dhe ata nuk po mbahen në, ëh, çfarë është? Zona 51! Nuk ka objekt nëntokësor përveçse nëse ekziston ky konspiracion i madh dhe ata e fshehën nga presidenti i Shteteve të Bashkuara”, vazhdoi Obama.
Komentet e tij - të dhëna me një përzierje humori dhe autoriteti - përbënin një refuzim të qartë të pretendimeve se qeveria amerikane po strehon fshehurazi forma jete aliene në bazën sekrete, transmeton Telegrafi.
Zona 51 ka nxitur dekada spekulimesh, veçanërisht që nga Lufta e Ftohtë, kur vendndodhja e saj e largët në shkretëtirë dhe operacionet e klasifikuara e bënë atë një objektiv natyror për thashethemet rreth UFO-ve dhe mbulimeve të jashtëtokësorëve.
Qeveria amerikane e ka pranuar ekzistencën e objektit, por vazhdimisht ka thënë se përdoret për testimin e avionëve ushtarakë të përparuar.
Cohen më pas pyeti se cilën pyetje donte më shumë përgjigje kur të hynte në Shtëpinë e Bardhë.
"Ku janë alienët", u përgjigj Obama me të qeshur.
Shkëmbimi erdhi si pjesë e një interviste të gjerë në të cilën Obama reflektoi mbi presidencën e tij dhe jetën pas Shtëpisë së Bardhë. /Telegrafi/