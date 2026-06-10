Molla gjysmë e kuqe dhe gjysmë e verdhë tërheq turma në dyqanin e Zelandës së Re
Vizitorë kuriozë po dynden në një dyqan prodhimesh të Zelandës së Re, për të parë një mollë të rrallë kimerë që është gjysmë e kuqe dhe gjysmë e verdhë.
Molla, me ngjyra të ndara pothuajse në mënyrë perfekte në mes, u gjet në një dërgesë të mollëve Red Braeburn në mesin e majit në Sunshine Corner Market në periferi të Christchurch, Mairehau, transmeton Telegrafi.
Mollët kimerë, që besohet se gjenden në më pak se një në një milion fruta, vijnë nga një mutacion gjenetik që bën që molla të formohet nga qeliza nga dy prejardhje të ndryshme gjenetike.
Pronarja e dyqanit, Heather, tha se molla është bërë një lloj personazhi i famshëm vendas.
"Njerëzit kanë shkuar në shtëpi, i kanë thënë gjysmës së tyre tjetër dhe nuk i kanë besuar, kështu që janë kthyer me to. Shumë njerëz janë vërtet të emocionuar dhe i kanë bërë foto - thjesht ka kapur imagjinatën e njerëzve", i tha ajo New Zealand Herald.
Heather tha se molla me dy ngjyra është e para e këtij lloji që ajo ka parë ndonjëherë.
"Kemi qenë në lojë për një kohë të gjatë, nuk kemi parë kurrë një të tillë", tha ajo. /Telegrafi/