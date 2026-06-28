Rafineritë e naftës në Rusi në flakë, reagon Zelensky
Ukraina kreu sulme ndaj dy rafinerive ruse të naftës të shtunën në mbrëmje, ndërsa vazhdon të synojë industrinë e energjisë së Moskës.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha se forcat e tij goditën rafinerinë e naftës Slavyansk në rajonin e Krai Krasnodar, si dhe një rafineri në rajonin Yaroslavl.
"Ne vazhdojmë operacionet tona që dobësojnë aftësinë e Rusisë për të zhvilluar këtë luftë", shkroi ai në një postim në X, transmeton Telegrafi.
"Secili prej sanksioneve tona afatgjata do të thotë më pak burime që i shërbejnë makinës së luftës së Rusisë dhe një hap tjetër drejt paqes", shtoi ai.
Zelensky gjithashtu postoi pamje që dukeshin se tregonin sulmet. Re të mëdha tymi të zi dhe zjarri mund të shihen në distancë.
Qendra e Operacioneve të Emergjencës e rajonit të Krai Krasnodar kishte raportuar më parë një zjarr në një rafineri në qytetin Slavyansk-on-Kuban.
Ajo tha se mbetjet e dronit që binin shkaktuan flakët dhe dëmtuan një linjë elektrike në zonë. Deri më tani nuk janë raportuar të lënduar, shtoi ajo.
Kievi ka shtuar sulmet ndaj industrisë energjetike të Rusisë në muajt e fundit, duke synuar objektet e naftës si rafineritë, terminalet dhe depot, ndërsa kërkon të pengojë një nga burimet më të rëndësishme të të ardhurave të Rusisë.
Në Krimenë e pushtuar nga Rusia, efektet e sulmeve të Kievit kanë shkaktuar tashmë një krizë karburanti, me radhë të gjata për stacionet e benzinës dhe furnizim të kufizuar.
Kjo vjen pasi forcat ajrore të Ukrainës thanë se mbrojtja ajrore lokale rrëzoi gjashtë raketa balistike ruse, një raketë anti-anije dhe 125 dronë gjatë natës. Shërbimi tha se një raketë dhe 14 dronë sulmues goditën 11 vende.
Të shtunën, Zelensky tha se Rusia kishte lëshuar 1,400 dronë sulmues, pothuajse 1,500 bomba ajrore të drejtuara dhe 19 raketa kundër Ukrainës gjatë javës së fundit, duke synuar 15 rajone. /Telegrafi/
Our warriors began Ukraine’s Constitution Day with great accuracy. Last night, our long-range sanctions reached two oil refineries in Russia. The Slavyansk oil refinery in the Krasnodar region was hit – about 300 kilometers from the frontline. We also reached a refinery in the… pic.twitter.com/MiKOSjszFF
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2026
🔥🛢️Russia's Slavyansk-EKO oil refinery in Slavyansk-on-Kuban has just come under attack. It has refining capacity of 5,2 million tonnes of crude oil per year pic.twitter.com/nhD5bREROq
— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 27, 2026
Morning footage of the heavily damaged Slavyansk Oil Refinery. The scale of the destruction is striking. pic.twitter.com/BNDNKtGc3Y
— Exilenova+ (@Exilenova_plus) June 28, 2026
#UkraineRussiaWar #Odessa#Crimea #Konstantinovka#Slavyansk
This night, AFU attacked Slavyansk ECO refinery in Slavyansk-on-Kuban, 5.2 million tons of raw materials per year
In Yaroslavl,Slavneft-YANOS refinery,15 million tons of oil per year
In Crimea,Saky CHPP was attacked pic.twitter.com/Tezvd4nkqR
— Koba (@Krieg2026) June 28, 2026
🔥 Last night and this morning, the combined attack of "Granin" UAVs, "Iskander" anti-aircraft missile systems, and "Zircon" hypersonic missiles targeted targets in Kyiv (shown in the video), Kharkiv, Sumy, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy, and Poltava regions
Also, a series of… pic.twitter.com/UaCPaEqaYp
— S p r i n t e r (@SprinterPress) June 28, 2026
NOW — Kyiv: the Ukrainian capital was just attacked by minimum 5 RU 🇷🇺 ballistic missiles. Explosions were heard. New footage was just published that shows that minimum one was shot down by UA 🇺🇦 air defense. — waiting for more information. pic.twitter.com/Mt7N3x4CKG
— @BrennpunktUA 🇩🇪🇺🇦 (@BrennpunktUA) June 27, 2026