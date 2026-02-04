'Nuk kam goditur kurrë diçka kaq fort': Britaniku rrëfen momentin kur u sulmua nga një peshkaqen
Ishte ora e fundit e ditës së fundit të pushimeve të Peter Smith në Tobago kur ai vendosi të zhytej në det.
"Kushtet ishin perfekte për të notuar", kujton drejtori i pensionuar i IT-së. "U zhyta në valë, notova jo më shumë se 6 metra dhe qëndrova deri në bel në ujë".
Ai dhe gruaja e tij Joanna, nga Hertfordshire - Angli, ishin larg me miqtë dhe gjëja e fundit që u shkonte ndërmend ishte rreziku i sulmeve të peshkaqenëve - ato janë të padëgjuara në këtë ishull të vogël të Karaibeve.
"Papritmas ndjeva një objekt shumë të rëndë që më goditi këmbën. Shikova poshtë dhe ja ku ishte një peshkaqen - dhe është i madh", kujton Peter, shkruan BBC, përcjell Telegrafi.
"Po flasim ndoshta për 3 metra. Atëherë truri juaj punon me 1.000 milje në orë".
Ai ishte kafshuar nga një peshkaqen dem, një nga peshkaqenët më të rrezikshëm në botë dhe famëkeq për gjueti në ujëra të cekëta.
Në intervistën e tij të parë që nga sulmi në prill 2024, Peter tregon për BBC News për përvojën e tij të tmerrshme - dhe pse ai ende nuk ka frikë nga peshkaqenët.
Burri, 66-vjeçar thotë se menjëherë i njohu nofullat që i shtrëngoheshin në këmbë si ato të një peshkaqeni dem.
Duke pasur frikë se mos tërhiqej nën ujë, ai vendosi të luftonte.
"Fillova ta godisja peshkaqenin me grusht. Të them të drejtën, nuk e di çfarë po përpiqesha të bëja, por po e godisja", thotë Peter. "Mund të them sinqerisht se nuk kam goditur kurrë diçka aq fort sa e godita atë peshkaqen.
"Pasi më goditi këmbën, ai arriti të më sulmonte krahun e majtë dhe pastaj barkun. Situata u bë serioze shumë shpejt. Humba shumë gjak".
Më në fund, kafsha ndaloi sulmin e saj për aq kohë sa Peter u tërhoq nga uji nga njerëzit aty pranë.
Miqtë e tij, John dhe Moira, të cilët ishin pranë tij në det, ndihmuan secili në luftën kundër peshkaqenit dhe ngritën alarmin. Në plazh, Joanna, e alarmuar nga britmat e Moirës, vrapoi drejt bregut.
"Mbaj mend që hyra në ujë dhe pashë plagët e tij të tmerrshme. Mund të shihja kocka, ishte thjesht e tmerrshme", kujton Joanna. "Dhe dikush tha: 'Largojeni që këtej'".
Piteri u dërgua në spitalin e vetëm në Tobago me prerje të thella në stomak, një kafshim të madh në njërin krah dhe një pjesë të madhe të kofshës së sipërme të kafshuar.
Ai përshkruan dhimbjen që i filloi ndërsa po futej në ambulancë.
"Po bërtisja, po qaja, po humbisja shumë gjak dhe po humbja vetëdijen. Njerëzit po më bërtisnin të rri zgjuar”.
Joanna, 64 vjeç, një punonjëse në pension e NHS-së, thotë se nuk e dinte nëse burri i saj do të dilte gjallë nga ambulanca: "Ai ishte aq i zbehtë, sa ishte vërtet e frikshme".
Ajo kujton se si mjekët i kërkuan nëse mund të nënshkruante një formular që gjymtyrët e burrit të saj të hiqeshin nëse ishte e nevojshme - pastaj mjekët kuptuan se ai duhej të largohej nga ishulli.
"Atyre u kishte mbaruar gjaku... ai e kishte marrë të gjithë gjakun në Tobago", thotë Joanna.
Ai u dërgua në Spitalin Memorial Jackson në Miami, Florida, për trajtim të specializuar. Gjatë disa javëve në vijim, ai iu nënshtrua dhjetëra operacioneve - përfshirë një ku mjekët i thanë se do të vendosnin një membranë të veçantë mbi një plagë për të dhënë një sipërfaqe më të mirë për një transplant lëkure.
Kështu filloi rruga e gjatë drejt shërimit. Dëmtimi i tij në pjesën e sipërme të kofshës nënkuptonte se ai duhej të mësonte të ecte përsëri dhe problemet me nervin në krahun e tij, të prerë nga kafshimi i peshkaqenit, nënkupton se ai ende nuk ka ndjesi në gishta dhe vështirësi në kapje - probleme që do t'i ketë për gjithë jetën.
"Jam vërtet mirënjohës... Të paktën kam gjymtyrë", reflekton ai. "Në një moment dukej sikur nuk do të kisha asnjë".
Jo vetëm që ai është mirënjohës ndaj mjekëve të tij, por edhe miqve të tij që erdhën për ta ndihmuar gjatë sulmit. "E luftova së bashku me njerëz të tjerë që ishin vërtet të guximshëm. U jam përjetësisht mirënjohës atyre".Peshkaqeni dem është lidhur me disa sulme të kohëve të fundit në Australi. Në fund të janarit, vendi pa katër sulme peshkaqenësh në vetëm 48 orë, njëri prej të cilëve rezultoi në vdekjen e një djali 12-vjeçar. /Telegrafi/