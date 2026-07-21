Nuk ka rikthim, Haxhiu dekreton dorëheqjet e shtatë prokurorëve nga komuniteti serb: Nuk mund të mbahet peng funksionimi i institucioneve
Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) në mbledhjen e së hënës, vendosi për refuzimin e kërkesave për tërheqjen e dorëheqjeve të disa prokurorëve dhe 15 anëtarëve të stafit mbështetës të komunitetit serb në Prokurorinë e Mitrovicës.
KPK-ja më pas dërgoi tek ushtruesja e detyrës së Presidentes, Albulena Haxhiu, emrat e disa prokurorëve për lirim nga detyra.
E lidhur me këtë, sot ushtruesja e detyrës së Presidentes, Albulena Haxhiu ka bërë të ditur se ka nënshkruar dekretet për lirimin e shtatë prokurorëve serbë nga detyra.
Lexoni të plotë postimin e Haxhiut:
Pas vendimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës për lirimin nga detyra të shtatë prokurorëve nga komuniteti serb, të cilët kishin dhënë dorëheqje në vitin 2022, kam nënshkruar dekretet për lirimin e tyre nga detyra.
Me këtë akt përmbyllet një proces i zgjatur për vite me radhë dhe zbatohet vendimi i institucionit kompetent, në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës.
Shteti ynë funksionon mbi parimet e rendit kushtetues dhe sundimit të ligjit. Askush nuk mund të mbajë peng funksionimin e institucioneve dhe as të krijojë paqartësi juridike përmes proceseve të papërfunduara.
Republika e Kosovës do të vazhdojë të veprojë me vendosmëri, në përputhje me ligjin dhe në mbrojtje të integritetit të institucioneve të saj. /Telegrafi/