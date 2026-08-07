“Nuk ka më hapësirë për justifikime”, GLPS bën thirrje për konstituimin e Kuvendit brenda afatit kushtetues
Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) i bën thirrje Lëvizjes Vetëvendosje, si subjekti fitues i zgjedhjeve dhe bartës i përgjegjësisë për propozimin e Kryetarit të Kuvendit, si dhe të gjitha partive parlamentare, që sot të ndërmarrin hapat e nevojshëm për konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, në përputhje me obligimet që rrjedhin nga Kushtetuta.
GLPS thekson se dështimi për ta konstituuar Kuvendin brenda afatit kushtetues nuk do të ishte vetëm një papërgjegjësi politike, por një dështim i papranueshëm institucional, një shkelje e hapur e kushtetutës dhe një mungesë e rëndë përgjegjësie ndaj qytetarëve të Kosovës.
“Qytetarët tashmë prej gati dy vitesh po paguajnë koston e një politike të dominuar nga kalkulimet partiake dhe jo nga përgjegjësia institucionale. Është dëshmuar tashmë për gati dy vite se interesat partiake kanë tejkaluar interesin publik duke bllokuar funksionimin e institucioneve dhe duke dëmtuar besimin e qytetarëve.
Përballë kësaj situate, GLPS e konsideron të papranueshëm arsyetimin e dhënë nga Lëvizja Vetëvendosje për ndërprerjen e seancës së djeshme me pretendimin se nevojitet kohë shtesë për diskutime lidhur me zgjedhjen e Presidentit/es. Për më tepër, çështja e diskutimeve politike për konstituimin e institucioneve kushtetuese duhet të jetë proaktive dhe e dëshmuar se me të vertetë i shërben interesit publik”, thuhet në reagim.
Grupi për Studime Juridike dhe Politike thekson më tej se çdo prolongim në emër të “diskutimeve politike” e që për qëllim ka kalkulimet politike nuk i shërben zbatimit të dispozitave kushtetuese, cenon pritshmëritë e qytetarëve të Kosovës dhe rrjedhimisht interesin publik.
“Çështja e Presidentit/es nuk mund të përdoret si justifikim për të pezulluar ose shtyrë përmbushjen e një obligimi kushtetues që ka afat të qartë dhe të detyrueshëm. Ky arsyetim është edhe më pak bindës duke pasur parasysh se partitë politike kanë pasur muaj të tërë në dispozicion për të zhvilluar dialog lidhur me zgjedhjen e Presidentit/es. Edhe vetë caktimi i seancës në ditët e fundit të afatit kushtetues u arsyetua me nevojën për t'u dhënë partive kohë të mjaftueshme për të zhvilluar këto diskutime. Për më tepër, pas ndërprerjes së seancës nuk u pa asnjë takim mes partive politike që do ta justifikonte këtë shtyrje.
GLPS ka theksuar vazhdimisht se konstituimi i Kuvendit dhe formimi i Qeverisë nuk janë çështje të negociimit të pafund politik, por obligime kushtetuese që burojnë nga vullneti i qytetarëve i shprehur përmes zgjedhjeve. Njëkohësisht, është po aq e rëndësishme që partitë politike të zhvillojnë dialog serioz dhe të përgjegjshëm edhe për zgjedhjen e Presidentit/es. Megjithatë, këto dy procese nuk duhet dhe nuk mund të ngatërrohen. Kushtetuta është e qartë në këtë drejtim, konstituimi i Kuvendit ka afatin e vet kushtetues, ndërsa zgjedhja e Presidentit/es zhvillohet sipas afateve të përcaktuara pas konstituimit të Kuvendit”.
GLPS rikujton se konstituimi i Kuvendit është parakusht për zgjedhjen e dy organeve tjera kushtetuese Qeverisë dhe Presidentit e të cilat kanë afate strikte kushtetuese.
Procedura për zgjedhjen e Presidentit/es mund të zhvillohet brenda afatit prej 60 ditësh nga dita e konstituimit të Kuvendit.
“Duke qenë se mandati i Presidentes në detyrë përfundon më 5 tetor, çdo zvarritje vetëm sa e rrit rrezikun e një krize të re kushtetuese. Në të njëjtën kohë, ushtrimi i funksionit të Presidentit/es përtej përfundimit të mandatit kushtetues prej 6 muajsh do të përbënte tejkalim të mandatit kushtetues dhe cenim të drejtpërdrejtë të Kushtetutës.
Sot nuk ka më hapësirë për justifikime, interpretime të gjëra politike apo shtyrje të mëtejshme. Ekziston vetëm një detyrim i qartë, konstituimi i Kuvendit brenda afatit kushtetues. Çdo dështim për ta përmbushur këtë obligim do të ishte shkelje e kushtetutës dhe një akt i papërgjegjshëm politik dhe institucional”, thuhet në reagim. /Telegrafi/