Nuk janë muskujt as gjatësia: Gjëja e parë që gratë vërejnë te një burrë
Buzëqeshja, qëndrimi, vetëbesimi dhe pamja e rregullt shpesh lënë përshtypje shumë më të fortë sesa tiparet fizike
Kur flitet për tërheqjen, shpesh mendohet se gjatësia, ndërtimi trupor ose tiparet perfekte të fytyrës janë vendimtare për përshtypjen e parë. Por realiteti zakonisht është shumë më i thjeshtë. Studimet, por edhe përvojat e përditshme, tregojnë se gratë shpesh vërejnë së pari diçka krejt tjetër: buzëqeshjen, shikimin, qëndrimin, energjinë që një person përcjell dhe mënyrën si paraqitet para të tjerëve.
Përshtypja e parë krijohet brenda pak sekondash, ndërsa pikërisht detajet e vogla shpesh kanë ndikimin më të madh. Një buzëqeshje e ngrohtë mund të lërë përshtypje më të fortë se çdo karakteristikë fizike, ndërsa vetëbesimi dhe natyrshmëria shpesh tërheqin vëmendjen para çdo gjëje tjetër.
Pamja e rregullt thotë më shumë sesa mendojmë
Një nga faktorët që përmendet vazhdimisht ndër karakteristikat më tërheqëse është kujdesi për veten. Nuk bëhet fjalë për rroba të shtrenjta apo stilim të përsosur, por për përshtypjen se një person kujdeset për veten.
Flokët e rregulluar, lëkura e mirëmbajtur, pamja e freskët dhe vëmendja ndaj detajeve shpesh dërgojnë mesazhin se dikush e vlerëson veten dhe pamjen e tij.
Sot, kur ritmi i jetës është i shpejtë dhe koha ndahet mes detyrimeve private e profesionale, rutinat e thjeshta të kujdesit bëhen më të rëndësishme se kurrë. Pikërisht për këtë arsye, shumë burra zgjedhin stile praktike, moderne dhe të lehta për t’u mirëmbajtur. Një prej tyre është koka e rruar, një pamje që prej vitesh nuk del nga moda dhe që lidhet me vetëbesimin, thjeshtësinë dhe rregullsinë, transmeton Telegrafi.
Vetëbesimi nis nga ndjenja e rehatisë me veten
Tërheqja nuk është vetëm ajo që shohim, por edhe ajo që një person rrezaton. Një burrë që ndihet mirë me pamjen e tij shpesh duket më i sigurt, më i qetë dhe më autentik. Prandaj, rutina e kujdesit nuk është çështje kotësie, por pjesë e kujdesit të përditshëm për veten.
Për burrat që duan të ruajnë pamje të rregullt pa e komplikuar rutinën, Philips Head Shaver është menduar si zgjidhje praktike për rruajtje të shpejtë dhe të rehatshme të kokës në shtëpi. Koka e tij lëvizëse, që rrotullohet 360 gradë, përshtatet me formën e kokës dhe mundëson rruajtje të njëtrajtshme me përpjekje minimale. Falë përdorimit të thjeshtë, është i përshtatshëm edhe për ata që sapo kanë vendosur të kalojnë në stilin e kokës së rruar.
Përveç prakticitetit, i rëndësishëm është edhe komoditeti gjatë përdorimit. Philips Head Shaver mundëson rruajtje të butë dhe të njëtrajtshme, pa irritime të pakëndshme, ndërsa sistemi për mbledhjen e qimeve ndihmon që banja të mbetet më e pastër. Duke qenë se është i papërshkueshëm nga uji dhe mund të lahet, mund të përdoret në të thatë ose në të lagësht, sipas preferencës personale.
Edhe pse koka e rruar duket si stil i thjeshtë, ajo kërkon mirëmbajtje të rregullt për të dhënë gjithmonë përshtypjen e një pamjeje të pastër dhe të kuruar. Kur rutina është e shpejtë dhe praktike, bëhet shumë më e lehtë të ruhet pamja e dëshiruar.
Në fund, ajo që gratë shpesh vërejnë më së pari nuk është trupi perfekt apo përmasat ideale. Janë buzëqeshja, shikimi, qëndrimi, vetëbesimi dhe përshtypja se personi kujdeset për veten. Pamja e rregullt nuk është qëllim në vetvete, por mënyrë për t’u ndier mirë në lëkurën tuaj. Dhe pikërisht ky kombinim i autenticitetit, rregullsisë dhe vetëbesimit shpesh lë përshtypjen më të mirë të parë. /Telegrafi/