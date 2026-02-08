“Nuk ishte penallti, më mirë mos të ketë VAR”, Elvis Rexhbeçaj ankohet pas humbjes nga Mainz 05
Mesfushori Elvis Rexhbeçaj është ankuar për një penallti të akorduar për Mainz 05, për të cilën deklaroi se as nuk kishte kontakt me lojtarin kundërshtar.
Augsburgu të shtunën pësoi humbje 2-0 nga Mainz, ku te goli i parë protagonist ishte mesfushori i Kosovës. Pas pesë minutave lojë, ai e humbi topin dhe tentoi ta fitonte gjatë duelit me Stefan Bellin, por gjyqtari akordoi penallti.
28-vjeçari për “Kicker” është ankuar se Augsburgu iu bë e padrejtë meqenëse nuk kishte thuajse fare kontakt.
“E kam prekur tepër pak, nuk kam ndjerë asgjë. Është irrituese kur e sheh pamjen sepse mezi shihet kontakti. Kjo e irriton çdokënd”.
“Kështu që më mirë të mos jenë ata (VAR) e më pas do të kishim vendime njerëzore. Gabimet ndodhin, zemërohemi por përfundon çdo gjë. Por, t’i bësh këto gabime kur ke imazhet është thuasje e pamundur”.
“Shumë para janë shpenzuar në këtë teknologji. Mund ta afroni situatën dhe ta shihni në secilin kënd”, deklaroi prizrenasi.
Në fund, Rexhbeçaj kërkoi nga bashkëlojtarët t’i finalizojnë rastet sepse këtë edicion nuk po kalojnë formë të mirë.
“Duhet të marrim përgjegjësi vetë. Kishim shanse të mira edhe kur po humbnim 0-1. Finalizimi nuk është i mirë dhe ky ishte faktori kryesor”.
“E di që situata është kritike dhe na nevojiten pikë. Duhet një kohë e gjatë derisa të qetësohemi”.Ndërkohë, Augsburg këtë edicion po vuan për rezultate ku pas 21 xhirove, zë pozitën e 13-të me vetëm 22 pikë/Telegrafi