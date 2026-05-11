Komisionerja e Bashkimit Evropian për zgjerim, Marta Kos ka deklaruar se zgjerimi drejt Ballkanit Perëndimor mbetet prioritet i BE-së, duke theksuar se të gjitha vendet e rajonit kanë perspektivë të qartë anëtarësimi.

Ajo ka thënë se nëse vendet kandidate përmbushin detyrimet e tyre, edhe BE-ja do të ecë përpara në procesin e integrimit.

“Do të diskutojmë tema kyçe gjeopolitike sot, duke filluar me Ballkanin Perëndimor, dhe kam një mesazh shumë të qartë: ka vend për të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian”, ka deklaruar Kos.

Ajo theksoi se zgjerimi është prioritet i BE-së dhe se procesi po vazhdon me hapa konkretë.

“Zgjerimi është prioritet për Bashkimin Evropian, dhe nëse kandidatët tanë përmbushin detyrimet, atëherë edhe ne duhet të përmbushim tonat, dhe ne po i përmbushim”, u shpreh ajo.

Kos ka bërë të ditur se pas 17 vitesh është krijuar për herë të parë grupi punues për traktatin e anëtarësimit për një vend të ri kandidat, duke iu referuar Malit të Zi.

“Pas 17 vitesh, për herë të parë kemi krijuar grupin punues për traktatin e anëtarësimit për një vend të ri. Ky është Mali i Zi”, tha ajo.

Ajo shtoi se qytetarët e Malit të Zi mbështesin fuqishëm anëtarësimin në BE, sipas të dhënave të fundit të Eurobarometrit.

Në lidhje me planin e rritjes ekonomike për Ballkanin Perëndimor, Kos tha se zbatimi po ecën mirë dhe se BE-ja do të vazhdojë me mbështetje financiare për rajonin.

“Në ditët në vijim do të disbursojmë afro 200 milionë euro për Malin e Zi, Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut”, ka deklaruar ajo.

Po ashtu, ajo theksoi se po shënohen rezultate konkrete në integrimin gradual të vendeve të rajonit, duke përmendur edhe anëtarësimin e Serbisë në SEPA, së bashku me Shqipërinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut.

Në Këshillin e Punëve të Jashtme në Bruksel sot mbahet takimi i ministrave të Jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Europian dhe homologëve të tyre nga Ballkani Perëndimor.

