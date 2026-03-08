"Nuk do të zhdukemi", në Shkup u marshua për Ditën e Gruas
Me një minutë heshtje dhe mesazhe për drejtësi, sot në Shkup filloi marshimi tradicional i 8 Marsit, i organizuar nga disa iniciativa dhe shoqata qytetare.
Pjesëmarrësit u mblodhën në mesditë në parkun "Gruaja Luftëtare", nga ku marshuan drejt Parkut të Qytetit dhe bustit të Vera Jocic.
Marshimi vjetor mbahet nën slloganin "Nuk do të zhdukemi", i cili, sipas organizatorëve, shpreh luftën e palëkundur të grave për të mbijetuar në një sistem dhe shoqëri që, siç thonë ato, shpesh nuk garanton sigurinë e tyre, nuk i mbron nga dhuna dhe i lë në margjina.
Pjesëmarrësit thanë se urimet për festat e 8 Marsit nuk janë të mjaftueshme nëse nuk ka punë paralele për zhdukjen e dhunës me bazë gjinore, pabarazisë ekonomike dhe diskriminimit sistemik.
Marshimi mbahet në nder të luftës për të drejtat e grave dhe traditës historike të 8 Marsit, e cila simbolizon solidaritetin dhe rezistencën në kërkim të barazisë dhe një jete dinjitoze.