Nothing zbulon Phone 4a përpara afatit
Nothing nuk ka qenë lajm i ngadaltë për Phone 4a që do të dalë së shpejti për disa ditë tani, me një premtim për ta zbuluar telefonin më 5 mars.
Megjithatë, kompania e nxitoi pak dhe sapo postoi një foto të vërtetë të pajisjeve. Duket mjaft bukur, edhe nëse nuk kemi ende specifikime të vërteta, transmeton Telegrafi.
Imazhi tregon telefonin nga prapa, duke shfaqur dizajnin transparent të markës tregtare të kompanisë. Fotografia gjithashtu paraqet Glyph Bar të ridizajnuar, i cili u prezantua për herë të parë javën e kaluar.
Ky është një sistem njoftimesh i bazuar në dritë që përmban mini-LED të kontrolluara individualisht që ndriçojnë në mënyra të ndryshme për të njoftuar përdoruesin për thirrjet e humbura dhe gjëra të tilla. Mund ta shihni pranë kamerës.
Kjo është e gjitha që dihet tani për tani, megjithëse ka shumë thashetheme nga industria. Është raportuar se Nothing Phone 4a do të ketë një çip Snapdragon të serisë 7 dhe se zbulimi do të shoqërohet nga një model Pro me një kamera më të fuqishme.
Nothing Phone 3a u lansua gjithashtu së bashku me 3a Pro. U pëlqyen shumë 3a dhe 3a Pro, duke i quajtur të dy "një rekomandim i lehtë".
Kompania pëlqen të lansojë telefonat e serisë A përpara modelit kryesor. Duke e lënë mënjanë si prolog, ka të ngjarë ta shohim atë në fillim të verës. /Telegrafi/
Built different.
Phone (4a). 5 March, 10:30 GMT. pic.twitter.com/n3ZtbTmYIv
— Nothing (@nothing) February 23, 2026