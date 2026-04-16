Nothing zbulon aplikacionin Warp për transferime të lehta midis Android dhe kompjuterit tuaj
Ndërsa Google tashmë u ka dhënë mbështetje dy serive të saj më të reja të telefonave inteligjentë kryesorë për AirDrop, dhe Samsung po e ndjek ngadalë shembullin, Nothing po publikon sistemin e vet për transferimin e lehtë të skedarëve midis pajisjeve Android dhe kompjuterëve që përdorin macOS, Windows ose Linux.
Quhet Nothing Warp dhe është i disponueshëm si shkarkim falas për telefonin tuaj Android nga Play Store, transmeton Telegrafi.
Nga ana e kompjuterit, duhet të instaloni shtesën Warp për Google Chrome dhe shfletues të tjerë të bazuar në Chromium. Mund ta gjeni këtë shtesë në Chrome Web Store.
Në pajisjen tuaj Android, Warp integrohet në menunë e ndarjes së Android. Pasi të jeni lidhur me Warp me të njëjtën llogari Google si në pajisjen tuaj Android ashtu edhe në kompjuterin tuaj, "gjithçka bëhet e lehtë", thotë Nothing.
Mund të dërgoni pa probleme skedarë, lidhje, tekst të kopjuar dhe imazhe midis pajisjeve tuaja në të dy drejtimet. Skedarët tuaj po transferohen përmes Google Drive tuaj, kështu që Warp nuk i ruan ose nuk i qaset të dhënave tuaja. /Telegrafi/