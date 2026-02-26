Notat e lojtarëve, Celje 3-2 Drita: Faton Maloku dhe Besnik Krasniqi me paraqitje fantastike
Pas një serie emocionuese dy ndeshjesh, Drita përfundon aventurën historike në play-offin e Ligës së Konferencës.
Ekipi ynë u mund në të dyja përballjet ndaj kampionëve sllovenë me rezultat identik 3-2, duke humbur gjithsej me rezultatin 6-4 në të dy ndeshjet. Blerim Krasniqit dhe Albert Dabiqaj ishin shënues të golave në përballjen e sotme.
Portieri Farton Maloku dhe mbrojtësi Besnik Krasniqi ishin më të mirën në fushë sipas SofaScore me notat 7.5.
Paraqitje pozitive kishte edhe Albert Dabiqaj me notën 7.2.
Lojtari me notën më të lartë në fushë sipas SofaScore ishte Svit Seslar me vlerësimin prej 8.4.
Notat e lojtarëve të Celje dhe Drita
/Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals