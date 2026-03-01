Njoftim me rëndësi për qytetarët e Kosovës të bllokuar në Emiratet e Bashkuara Arabe
Ambasada e Republikës së Kosovës në Emiratet e Bashkuara Arabe ka njoftuar të gjithë qytetarët e Kosovës dhe vizitorët turistikë që ndodhen atje, se autoritetet përkatëse në Emirate kanë vendosur zgjatjen e qëndrimit në objektet hoteliere për ata që kanë arritur datën e check-out-it, por nuk kanë mundësi të udhëtojnë për arsye jashtë kontrollit të tyre.
Sipas njoftimit, të gjithë mysafirëve në këtë situatë do t’u zgjatet qëndrimi në hotelin ku janë të akomoduar deri në momentin kur të kenë mundësi të largohen nga vendi.
Shpenzimet e qëndrimit do të mbulohen nga data kur është bërë e pamundur udhëtimi, deri në datën kur bëhet e mundur largimi.
Ambasada u bën thirrje të gjithë qytetarëve që ndodhen në këtë situatë të komunikojnë me menaxhmentin e hotelit ku janë të vendosur dhe, për çdo paqartësi shtesë, të kontaktojnë përfaqësinë diplomatike.
Ambasada e Republikës së Kosovës në Emiratet e Bashkuara Arabe ka theksuar se mbetet në dispozicion për çdo informatë dhe asistencë të nevojshme.