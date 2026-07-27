Njeriu më i pasur i Evropës kundërshton pretendimet se zyra e tij nuk do të punësojë njerëz të shëndoshë
Bernard Arnault, njeriu më i pasur i Evropës, ka hedhur poshtë pretendimet se nuk punëson njerëz të shëndoshë në një letër që tall një hetim gazete mbi perandorinë e tij të biznesit.
Gazetarët e gazetës së majtë Le Monde e bënë këtë pretendim pasi vizituan selinë qendrore të LVMH në Paris, konglomeratin e mallrave luksoze që Arnault, 77 vjeç, themeloi 40 vjet më parë, transmeton Telegrafi.
"Gratë qëndrojnë drejt dhe janë kryesisht të reja, të bukura dhe të holla. Nuk do të hasni asnjë punonjëse mbipeshë ose të veshur shkujdesur", shkruan Raphaëlle Bacqué dhe Vanessa Schneider, gazetare, në serinë e tyre me gjashtë pjesë mbi familjen Arnault.
Në një përgjigje prej tre faqesh të postuar në llogarinë X të LVMH, Arnault tha: "U kërkoj ndjesë lexuesve për këtë dështim të diversitetit trupor dhe do ta ngre çështjen në mensën e kompanisë të hënën".
Raportet e Le Monde e quajtën Arnault "një dashamirës të arteve dhe lehtësimeve tatimore". Miliarderi dhe drejtori ekzekutiv i LVMH, pasuria e të cilit vlerësohet nga Bloomberg në 158 miliardë dollarë, aktualisht po lufton një projektligj tatimor prej 23 milionë eurosh.
Ai kritikoi Gabriel Zucman, ekonomistin parisien, vitin e kaluar për propozimin e një takse mbi pasurinë.
Le Monde gjithashtu pretendoi se pesë fëmijët e Arnault, të cilët punojnë të gjithë në LVMH, ishin të nxitur nga rivalitete dhe armiqësi në stilin e trashëgimisë. Të pesë kanë role ekzekutive në biznes, por asnjëri nuk është trashëgimtar i dukshëm.
Mosmarrëveshja e supozuar thuhet se përfshin një armiqësi të gjatë midis gruas së tij të dytë, Hélène Mercier-Arnault, një pianiste koncertesh e lindur në Kanada, dhe dhëndrit të tij, miliarderit të telekomunikacionit Xavier Niel, i cili është anëtar i bordit të Le Monde.
Arnault i hodhi poshtë pretendimet, duke e përshkruar familjen e tij si "të bashkuar". Ai tha se gazetarët e kishin shndërruar familjen e tij me "pesë personalitete të forta" në "një operë italiane".
“Me sa duket, midis Arnault-ëve, askush nuk diskuton, dikush komploton. Nuk bën plane, dikush konkurron. … Ajo që në një familje të zakonshme quhet e diel, në tonën quhet intrigë”, tha Arnault.
LVMH është kompania më e madhe e Francës për nga kapitalizimi i tregut dhe zotëron disa nga markat më të njohura në botë, duke përfshirë Louis Vuitton, Moët Hennessy, Christian Dior, Tiffany dhe Bulgari.
Z. Arnault gjithashtu u përpoq të blinte markën rivale luksoze Hermès në vitin 2010, duke nisur një betejë katërvjeçare korporative të njohur si “lufta e çantave”.
Le Monde raportoi se kravatat Hermès u ndaluan nga suita e zotit Arnault në selinë qendrore të LVMH.
Gazetarët shkruan: “As një vizitor i rastësishëm nuk do të shfaqej në zyrën e zotit duke veshur një kravatë Hermès. Një ndihmës do t'ju jepte një tjetër para se të arrinit në ashensor”.
Arnault tha se vizitorëve nuk u konfiskoheshin kravatat: “Ne i lejuam t’i mbanin. Ne thjesht ofrojmë një të dytë, më diskrete, për ashensorin. Një çështje mirësjelljeje.
“Shtoj, nën vulën e sekretit, se zotëroj disa.”
Arnault tha se Le Monde kishte raportuar më mirë për familjen Wertheimer, e cila zotëron Chanel, edhe pse ai dhe familja e tij kishin bashkëpunuar më gjerësisht me dy gazetarët.
“Dyshoj shumë qartë se keni ndëshkuar transparencën”, shkroi ai, duke iu drejtuar drejtpërdrejt gazetarëve. “Le të shërbejë kjo si mësim për subjektet tuaja të ardhshme.”
Por ai tha se nuk do ta anulonte abonimin e tij në Le Monde.
“Qëndroni të sigurt, do të vazhdoj të bëj fjalëkryqin e Monde. Kjo, të paktën, është e shkëlqyer”, tha ai. /Telegrafi/