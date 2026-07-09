Një valë e re e të nxehtit po godet Evropën - Ballkanin e presin temperatura mbi 40 gradë Celsius
Evropa po hyn në një periudhë të re të vapës ekstreme. Vala e të nxehtit që tashmë ka përfshirë jugperëndimin e kontinentit do të zgjerohet gradualisht gjatë kësaj jave drejt veriut dhe lindjes, ndërsa më pas do të përfshijë edhe Evropën Qendrore, Italinë dhe Ballkanin, shkruan Severe Weather Europe.
Sipas parashikimeve më të fundit, një fushë e fuqishme e presionit të lartë atmosferik është vendosur mbi Evropën Perëndimore dhe Jugperëndimore. Ky sistem vepron si një "kapak", duke bllokuar ajrin e nxehtë dhe duke penguar depërtimin e ajrit më të freskët nga Atlantiku. Për këtë arsye, Spanja, Portugalia dhe Franca prej disa ditësh po përballen me temperatura ekstreme.
Temperaturat në këto vende janë 10 deri në 15 gradë Celsius më të larta se mesatarja për këtë periudhë të vitit, ndërsa në disa rajone ato kanë kaluar edhe 40 gradë Celsius.
Pjesa më e madhe e ajrit të nxehtë ndodhet aktualisht mbi Evropën Perëndimore, por gjatë fundjavës dhe në fillim të javës së ardhshme vala e të nxehtit pritet të shtrihet drejt Evropës Qendrore, Italisë, Alpeve dhe Ballkanit.
Në Ballkan pritet një rritje e ndjeshme e temperaturave. Në shumë zona ato mund të arrijnë në mesin dhe fundin e intervalit 30–39 gradë Celsius, ndërsa në disa vende mund të afrohen edhe me 40 gradë.
Sipas parashikimeve, masa më e nxehtë e ajrit javën e ardhshme do të qëndrojë mbi Italinë jugore dhe pjesë të Ballkanit, ku temperaturat maksimale ditore mund të arrijnë nga 38 deri në 41 gradë Celsius. Sipas parashikimeve afatmesme, kjo valë nuk pritet të tërhiqet shpejt dhe mund të zgjasë deri në mesin e muajit korrik.
Shkaku kryesor i kësaj vale të re të vapës është fenomeni i njohur si kupola e nxehtësisë (heat dome). Bëhet fjalë për një zonë me presion të lartë atmosferik që mbetet mbi një pjesë të madhe të kontinentit dhe nuk lejon shpërndarjen e ajrit të nxehtë.
Ky sistem funksionon si një kapak mbi një tenxhere: ajri zbret drejt sipërfaqes së tokës, ngrohet edhe më shumë dhe e mban nxehtësinë të bllokuar pranë tokës.
Kur një situatë e tillë zgjat për disa ditë ose javë, temperaturat mund të arrijnë nivele ekstreme. Gjatë natës shpesh nuk ka freski të mjaftueshme, veçanërisht në qytetet e mëdha. Për këtë arsye, në disa pjesë të Evropës tashmë po regjistrohen të ashtuquajturat net tropikale, kur temperatura nuk bie mjaftueshëm as gjatë natës për të freskuar njerëzit dhe ndërtesat.
Temperaturat e larta dhe mungesa e reshjeve po e thajnë gjithnjë e më shumë tokën. Severe Weather Europe thekson se në shumë pjesë të kontinentit toka tashmë është jashtëzakonisht e thatë, pas një fundi shumë të nxehtë të muajit maj dhe valës historike të të nxehtit në fund të qershorit.
Për shkak të temperaturave të larta, lagështisë së ulët dhe avullimit të shpejtë, po rritet edhe rreziku për zjarre. Zjarre të mëdha tashmë janë regjistruar në Portugali, Spanjë dhe jug të Francës, ku temperaturat ditët e fundit kanë kaluar ndjeshëm 40 gradë Celsius.
Nëse parashikimet realizohen, kushtet do të përkeqësohen edhe më shumë gjatë dy javëve të ardhshme. Në shumë pjesë të Evropës priten disa ditë radhazi me temperatura nga 35 deri në 40 gradë Celsius.
Valët e gjata të të nxehtit janë veçanërisht të rrezikshme për të moshuarit, fëmijët, personat me sëmundje kronike dhe ata që punojnë në ambiente të hapura.
Ekspozimi i zgjatur ndaj temperaturave të larta mund të shkaktojë dehidrim, lodhje nga nxehtësia dhe goditje termike. Rreziku rritet edhe më shumë kur netët mbeten shumë të nxehta dhe organizmi nuk arrin të freskohet.
Një problem i veçantë janë temperaturat e larta në qytete, ku asfalti, betoni dhe ndërtesat e grumbullojnë dhe e mbajnë nxehtësinë për një kohë të gjatë. Për këtë arsye, ndjesia e vapës në zonat urbane mund të jetë edhe më e fortë sesa tregojnë termometrat. /Telegrafi/