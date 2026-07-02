Pse valët e të nxehtit shpesh përfundojnë me stuhi të fuqishme?
Pas disa ditësh me temperatura shumë të larta, shpesh pason një ndryshim i menjëhershëm i motit, i shoqëruar me reshje intensive shiu, bubullima, breshër dhe erëra të forta.
Meteorologët shpjegojnë se ky është një fenomen i zakonshëm gjatë verës dhe lidhet me mënyrën se si nxehtësia ndikon në atmosferë.
Gjatë valëve të të nxehtit, toka dhe shtresat e ulëta të atmosferës ngrohen ndjeshëm. Kur mbi këtë ajër shumë të nxehtë depërton një masë ajrore më e freskët dhe më e lagësht, atmosfera bëhet e paqëndrueshme.
Ajri i ngrohtë, duke qenë më i lehtë, ngrihet lart, ndërsa gjatë ngjitjes ftohet dhe avulli i ujit kondensohet, duke krijuar re të mëdha stuhish, raporton index.hr.
Sa më e madhe të jetë sasia e lagështisë në ajër, aq më shumë energji kanë këto re për t'u zhvilluar. Kjo është arsyeja pse stuhitë verore mund të sjellin reshje shumë intensive brenda një kohe të shkurtër, breshër dhe erëra të fuqishme.
Një rol të rëndësishëm luan edhe ndryshimi i temperaturës me lartësinë. Kur pranë sipërfaqes së tokës ajri është shumë i nxehtë, ndërsa në shtresat më të larta është dukshëm më i ftohtë, krijohen kushte ideale që ajri të ngrihet me shpejtësi dhe të formohen stuhi të forta.
Megjithatë, vetëm nxehtësia nuk mjafton për të shkaktuar mot të keq. Zhvillimi i stuhive varet edhe nga faktorë të tjerë, si afrimi i një fronti të ftohtë, përplasja e masave të ndryshme ajrore, relievi dhe ndryshimet në drejtimin e shpejtësinë e erës në lartësi. Kur këta faktorë kombinohen, stuhitë mund të bëhen më të organizuara dhe më shkatërruese.
Ekspertët theksojnë se fundi i një vale të të nxehtit nuk do të thotë domosdoshmërisht se do të ketë stuhi të fuqishme. Në disa raste, moti mund të freskohet gradualisht vetëm me rënie të temperaturave dhe reshje të lehta.
Ndërkohë, ndryshimet klimatike po i bëjnë valët e të nxehtit më të shpeshta, më të gjata dhe më intensive. Një atmosferë më e ngrohtë mund të mbajë më shumë avull uji, duke rritur potencialin për reshje ekstreme dhe fenomene të forta atmosferike, edhe pse jo çdo stuhi mund t'i atribuohet drejtpërdrejt ndryshimeve klimatike. /Telegrafi/