Një ujëvarë ikonike në Oregon në pronësi private u nxor në shitje, ligjvënësit miratuan paratë për ta blerë atë
Shteti i Oregonit mund të ketë së shpejti një pronë të re publike: Një ujëvarë spektakolare, e dashur nga breza të tërë, që u vu në shitje së fundmi në Redfin.
Ujëvarat Abiqua - të njohura për rënien e tyre vertikale prej 28 metrash mbi një shkëmb bazalti kolonor - kanë qenë në pronësi private për më shumë se një shekull, por të hapura për publikun.
Pronari i saj, një organizatë jofitimprurëse që mbështet një komunitet murgjish benediktinë, e nxori në shitje në fillim të këtij viti, transmeton Telegrafi.
Lista i shqetësoi adhuruesit e mrekullisë natyrore. Por në fund të seancës legjislative këtë muaj, një grup dypartiak ligjvënësish ndërhyri dhe miratoi 2.1 milionë dollarë për të blerë ujëvarat dhe tokën përreth tyre.
"Nuk ndodh çdo ditë që sheh një ujëvarë të dalë në shitje në Redfin ose Realtor.com pa asnjë çmim", tha Travis Williams, president i Willamette River Preservation Trust, një organizatë jofitimprurëse për ruajtjen e natyrës. "Publiku ishte vërtet i hutuar dhe i frikësuar se vendi do të mbyllej."
Ujëvara është rreth 50 kilometra në lindje të kryeqytetit të shtetit, Salem, dhe afërsisht 80 kilometra në jug të Portlandit. Atje arrihet nëpërmjet një rruge të ashpër, të pashtruar dhe një ecjeje të shkurtër e të pjerrët - aq të pjerrët sa vizitorët e mëparshëm kanë lënë litarë në disa vende për ndihmë.
Në një deklaratë, senatori republikan i shtetit Fred Girod, distrikti i të cilit përfshin ujëvarën, tha se "Oregoni po zotohet se Ujëvara Abiqua do të vazhdojë të mbrohet dhe të jetë e arritshme për brezat që do të vijnë".
Ujëvara u ble nga Mount Angel Abbey në vitin 1908 dhe u transferua në Fondacionin Abbey të Oregonit, një organizatë jofitimprurëse që mbështet manastirin, në vitin 2002, sipas Amanda Staggenborg, drejtoreshës së komunikimit të fondacionit.