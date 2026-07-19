Një tërmet i fuqishëm godet Perunë, humb jetën një person dhe lëndohen disa tjerë
Një tërmet i fuqishëm ka goditur Perunë jugperëndimore, ku si pasojë ka humbur jetën të paktën një person dhe duke u lënduar disa të tjerë.
Instituti Gjeofizik i Perusë (IGP) e vlerësoi magnitudën në 5.1 ballë, ndërsa Shërbimi Gjeologjik i SHBA-së i dha tërmetit një magnitudë prej 5.5 ballë.
🔔#Earthquake (#sismo) M5.5 occurred 14 km N of #Huancayo (#Peru) 12 min ago (local time 21:24:39). More info at:
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/NN1zbtaAuX
🖥https://t.co/9xk1ObFGiZ pic.twitter.com/mWb6k8EDX8
— EMSC (@LastQuake) July 19, 2026
Sipas IGP-së, dridhja ndodhi rreth orës 21:24 në një thellësi prej 24 kilometrash, në jug të qytetit Chupaca, në provincën me të njëjtin emër në rajonin Junin, transmeton Telegrafi.
Raportet fillestare të medias thanë se disa ndërtesa u shembën në zonën e prekur. U raportua të paktën një viktimë dhe disa të plagosur.
Gempa berkekuatan M5.5 mengguncang wilayah Junín, Peru, pada 18 Juli 2026 pukul 21:24:39 waktu setempat (19 Juli 2026 pukul 09:24:39 WIB). Episentrum gempa berada sekitar 14 km barat laut Huancayo dengan kedalaman 22 km.
Hingga saat ini, sedikitnya 5 orang dilaporkan meninggal… pic.twitter.com/2pHTFa8uk2
— Info Gempa Dunia (@infogempadunia) July 19, 2026
Kombi i Andeve goditet shpesh nga tërmetet për shkak të konvergjencës së disa pllakave tektonike.
Peruja, së bashku me Kilin dhe Ekuadorin, shtrihet në Unazën e Zjarrit të Paqësorit, zona më sizmikisht aktive në Tokë. /Telegrafi/