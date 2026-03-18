Një skiator humb jetën – momenti kur kabina shkëputet nga kablloja e teleferikut dhe rrokulliset poshtë malit, në një vendpushim zviceran
Një skiator humbi jetën kur një kabinë e teleferikut ra nga një kabllo dhe u rrokullis poshtë një shpati mali të mbuluar me borë në një vendpushim skish zviceran.
Pamjet dramatike tregojnë kabinën duke u rrëzuar nga shpati në vendpushimin Titlis pasi u shkëput, duke u përmbysur disa herë ndërsa kalimtarët e tmerruar shikonin ngjarjen.
"Thjesht u shkëput nga kablloja dhe filloi të rrokulliset", ka thënë një dëshmitar, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Një imazh tregon vagonin në fund të shpatit dhe një tjetër tregon operacionin e shpëtimit në zhvillim e sipër, me një person të transportuar nga ndihmësit e emergjencës.
Horror ongeval met gondel. Zoals deze video laat zien, is een gondellift in het Zwitserse #Engelberg in het kanton Obwalden neergestort. Er staat momenteel een sterke wind in het gebied. Of er personen in de gondel zaten is nog niet duidelijk #20Min 🇨🇭 pic.twitter.com/vfOny8EwK6
— Johanns (Alpen)weer @johannsalpenweer.bsky.social (@Alpenweerman) March 18, 2026
"Ata u përpoqën t'i ringjallnin për rreth 30 minuta", ka shtuar dëshmitari.
"Pati një erë të fortë. Pastaj pati një dridhje dhe kablloja u lëviz. Më në fund, kabina u rrëzua".
Incidenti ndodhi në qendër të Engelbergut, një fshat në kantonin e Obwalden, me një helikopter shpëtimi të ngritur në vendngjarje për shkak të frikës për ata që ishin brenda vagonit.
Raportet lokale më vonë konfirmuan se personi që vdiq ishte i vetmi pasagjer brenda kabinës.
Aksidenti ndodhi gjatë kohës së erërave të forta që goditën rajonin, me shpejtësi që tejkalonte 80 km/orë.
Disa teleferikë në zonën e skive Titlis të Engelbergut, e cila ka 82 km shpate dhe ngrihet në 3,238 metra lartësi, kishin mbetur të hapur në atë kohë. /Telegrafi/