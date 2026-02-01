Një 'shtëpi e dytë për ne'? Zbulohet një planet çuditërisht i ngjashëm me Tokën
Rreth 146 vite dritë larg Tokës, një planet mund të jetë duke orbituar rreth një ylli që është më i ngjashëm me [shtëpinë tonë[ sesa pothuajse çdo trup tjetër qiellor i njohur deri më sot.
HD 137010 b, u prezantua në një studim të kohëve të fundit në The Astrophysical Journal Letters.
Ai rrotullohet rreth një ylli të ngjashëm me Diellin dhe vlerësohet të jetë vetëm rreth 6% më i madh se Toka.
Ajo që është veçanërisht e jashtëzakonshme është se i duhen 355 ditë për të orbituar yllin e saj, vetëm 10 ditë më pak se një vit tokësor.
Ylli i saj qendror është gjithashtu shumë i ngjashëm me Diellin tonë, por është rreth 1,000 gradë më i ftohtë dhe dukshëm më pak i ndritshëm.
Ky prodhim më i ulët rrezatimi ka pasoja.
Planeti merr më pak se një të tretën e energjisë që Toka merr nga Dielli, shkruan euronews.
Temperatura e llogaritur e sipërfaqes është përkatësisht e ftohtë: minus 68 deri në minus 70 gradë Celsius, vlera që të kujtojnë më shumë Marsin sesa një planet të banueshëm.
Kjo e vendos HD 137010 b në skajin e jashtëm të të ashtuquajturës zonë të banueshme, zona rreth një ylli në të cilën uji i lëngshëm, në parim, do të ishte i mundur.
Megjithatë, në orbitën e tij aktuale, sipërfaqja ndoshta është plotësisht e mbuluar me akull.
Por, kushtet e favorshme për jetën nuk përjashtohen plotësisht.
Modelet klimatike tregojnë se nëse planeti do të kishte një atmosferë të dendur me nivele të larta të dioksidit të karbonit, një efekt i fortë serrë mund ta ngrohte ndjeshëm sipërfaqen.
Në kushte të tilla, edhe uji i lëngshëm do të ishte i imagjinueshëm, të paktën përkohësisht.
Siç theksojnë studiuesit, HD 137010 b nuk është domosdoshmërisht një botë akulli e vdekur.
Një atmosferë e tillë mund të zbulohet edhe me teleskopë të ardhshëm.
Megjithatë, parakushti është që planeti të konfirmohet së pari qartë.
Zbuluar nga studiues amatorë
Treguesit e parë të HD 137010 b nuk vijnë nga një observator i madh, por nga projekti “Planet Hunters” i disa vullnetarëve.
Vullnetarët kërkojnë të dhënat nga teleskopët hapësinorë për sinjale planetare të anashkaluara.
Kjo u bazua në të dhënat e arkivuara nga teleskopi hapësinor Kepler (Misioni K2), i cili monitoroi shkëlqimin e më shumë se 500,000 yjeve midis viteve 2009 dhe 2018.
Në rastin e HD 137010, Kepler regjistroi vetëm një tranzit të vetëm në vitin 2017: ylli u zbeh pak për rreth 10 orë.
Normalisht, disa tranzite të tilla janë të nevojshme për të zbuluar një planet pa dyshim.
Megjithatë, studiuesit ishin në gjendje të nxirrnin përfundime rreth madhësisë dhe periudhës orbitale nga kohëzgjatja dhe thellësia e këtij sinjali të vetëm.
Ekipi ndërkombëtar i udhëhequr nga Alexander Venner, atëherë në Universitetin e Queenslandit Jugor dhe tani në Institutin Max Planck për Astronomi në Heidelberg, arriti në përfundimin se praktikisht ekzistonte vetëm një planet i pajtueshëm me sinjalin e vëzhguar.
Megjithatë, HD 137010 b deri më tani është njohur zyrtarisht vetëm si 'një kandidat për planet'.
Shpresa e madhe midis mijëra ekzoplanetëve
Tani njihen më shumë se 6,000 ekzoplanetë.
Megjithatë, shumica e tyre janë gjigantë gazi ose botë jashtëzakonisht të nxehta që rrotullohen afër yjeve të tyre.
Planetët e ngjashëm me Tokën janë të rrallë dhe zakonisht aq larg sa vështirë se mund të studiohen në detaje.
Pra, çfarë e bën HD 137010 b kaq të veçantë?
Planeti kandidat është jashtëzakonisht afër dhe për këtë arsye është shumë më i lehtë për t’u studiuar sesa shumë botë të tjera të ngjashme me Tokën.
Duke pasur parasysh distancën e tij relativisht të shkurtër, do të ishte një kandidat ideal për analizat e ardhshme atmosferike.
Kërkimi do të përqendrohej në gazra të tillë si oksigjeni ose metani, të cilët konsiderohen tregues të mundshëm të proceseve biologjike.
Megjithatë, përpara se kjo të jetë e mundur, duhet të vërehen tranzite të mëtejshme, gjë që është një sfidë, sepse me një periudhë orbitale prej gati një viti, ngjarje të tilla janë të rralla.
Edhe nëse rezulton se planeti është i favorshëm për jetën, ai mbetet i paarritshëm për t’u vizituar.
Sipas shkencëtarëve, do të duheshin dhjetëra mijëra, nëse jo qindra mijëra vjet, për të arritur atje. /Telegrafi/