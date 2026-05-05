Një ndjekje policore përfundoi në një aksident të rëndë - momenti kur shoferi në arrati u përplas me disa vetura të parkuara në një rrugë të Londrës
Një ndjekje e shkurtër policore në Londër përfundoi me një aksident të rëndë, pasi një shofer në arrati u përplas me disa vetura të parkuara.
Pamjet nga kamera thuhet se tregojnë makinën duke humbur kontrollin dhe duke goditur me shpejtësi të lartë automjetet përgjatë rrugës rreth orës 01:55 të së hënës.
Banorët thanë se u zgjuan nga një zhurmë e fortë dhe gjetën disa makina të shkatërruara.
Policia Metropolitane njoftoi se kishte tentuar ta ndalonte automjetin pasi ishte vërejtur duke u drejtuar në mënyrë të çrregullt, por shoferi nuk ndaloi.
Sipas policisë, drejtuesi – një burrë në të 30-at – tentoi të ikte pas përplasjes, por u kap dhe u arrestua, ndërsa u dërgua në spital për shkak të lëndimeve.
Policia tha se nga makina u sekuestrua një sasi e dyshuar e drogave të klasit A dhe i dyshuari mbetet në paraburgim. /Telegrafi/