Një ndjekje e shkurtër policore në Londër përfundoi me një aksident të rëndë, pasi një shofer në arrati u përplas me disa vetura të parkuara.

Pamjet nga kamera thuhet se tregojnë makinën duke humbur kontrollin dhe duke goditur me shpejtësi të lartë automjetet përgjatë rrugës rreth orës 01:55 të së hënës.

Banorët thanë se u zgjuan nga një zhurmë e fortë dhe gjetën disa makina të shkatërruara.

Policia Metropolitane njoftoi se kishte tentuar ta ndalonte automjetin pasi ishte vërejtur duke u drejtuar në mënyrë të çrregullt, por shoferi nuk ndaloi.

Sipas policisë, drejtuesi – një burrë në të 30-at – tentoi të ikte pas përplasjes, por u kap dhe u arrestua, ndërsa u dërgua në spital për shkak të lëndimeve.

Policia tha se nga makina u sekuestrua një sasi e dyshuar e drogave të klasit A dhe i dyshuari mbetet në paraburgim.

