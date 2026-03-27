Një mjek në shëndetësinë publike ka fituar 700 mijë denarë për një muaj
Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu në një konferencë për shtyp sot zbuloi se një mjek i punësuar në shëndetësinë publik fitonte 700 mijë denarë në muaj, por nuk dha detaje se kush ishte ose cili institucion shëndetësor.
"Si Ministria e Shëndetësisë ashtu edhe Qeveria i njohin institucionet, le ta zgjidhim këtë në mënyrë institucionale. Nuk duhet t'i jap detajet në një konferencë për shtyp sepse do të rrezikoj një sistem që nuk duhet të rrezikohet. Ne e dimë që puna jonë mund të përfundojë brenda dy javësh nga tani, por këto janë procedura dhe institucionet e tjera do të duhet t'i përpunojnë ato", tha ai.
Aliu nuk e përjashton mundësinë e përgjegjësisë penale për një praktikë të tillë. Ai njoftoi se do të vendosin sisteme për regjistrimin në vendin e punës me gjurmë gishtash për punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe tha se tashmë po testojnë një sistem të tillë në dy klinika.
"Sistemi së pari do të vendoset në klinikat në Shkup, dhe pastaj në klinika të tjera në vend në mënyrë që të mund t'i monitorojmë ligjërisht. Kemi situata ku mjekët ekzaminojnë një pacient në javë, dhe të tjerët 100 pacientë në javë. Të dyja janë të gabuara. Ne duhet t'i monitorojmë dhe të krijojmë një sistem që, së pari, ne si Ministri do ta monitorojmë realisht dhe, së dyti, do të reagojmë në kohë", tha ministri.
Sipas Aliut, ka pasur institucione në të cilat aktiviteti shtesë është kryer dy herë më gjatë (41 përqind) sesa minimumi i përcaktuar ligjërisht, që është 20 përqind të orëve. Aliu informoi se situata të tilla ekzistojnë në shtatë klinika. Ai theksoi se dy specialistë nga e njëjta specialitet kishin një ndryshim shumë të madh në numrin e operacioneve të kryera, njëri kishte 1,134, dhe tjetri 470. Në brendësi, siç theksoi ai, kishte mjekë që nuk kryenin asnjë operacion të vetëm në të gjithë vitin 2025.
Ministri Aliu informoi gjithashtu se ka ndryshim të madh midis numrit të referimeve të bëra në gjashtë muaj në vitin 2025 - një mjek kishte 16,526 referime të bëra, dhe një mjek tjetër në një klinikë tjetër vetëm 7,352 referime të bëra.