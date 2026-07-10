Një mënyrë krejt e re për të përjetuar Botërorin, pamjet 3D të ndeshjes Argjentinë-Egjipt po mahnitin tifozët
Kupa e Botës po shndërrohet në një histori 3D.
Një person po e shndërron Botërorin 2026 në diçka shumë përtej statistikave tradicionale të ndeshjeve.
Alexander Bogachev ndau një projekt 3D të dhënash që rindërton çdo ndeshje si një përvojë vizuale interaktive, duke përdorur mijëra momente për të treguar emocionin, vrullin dhe presionin e lojës.
Një nga pamjet më të fundit kapi rikthimin dramatik 3-2 të Argjentinës kundër Egjiptit, duke e transformuar ndeshjen në një peizazh 3D lëvizës ku çdo ndryshim bëhet i dukshëm.
Në vend që të tregojë vetëm numra, projekti i shndërron të dhënat e futbollit në një histori kinematografike - duke treguar se si mund të ndihet një ndeshje, jo vetëm se si përfundoi. /Telegrafi/
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