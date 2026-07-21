Një grua e moshuar është lënduar nga rënia e një peme në Karposh
Më 20.7.2026 në orën 20:25, SPB Shkup ka marrë njoftim se në zonën e Karposhit ka rënë një pemë dhe K.M. (86) nga Shkupi ka pësuar lëndime të rënda trupore, pas së cilës është transferuar në Institucionin Shëndetësor Publik "Shën Naumi i Ohrit" për ndihmë mjekësore.
Gjithashtu, një qytetar ka raportuar se, gjatë kërkimit të çantës së gruas së lënduar, ka gjetur një mjet shpërthyes, i cili më vonë është marrë nga vendi i ngjarjes për veprime të mëtejshme.
Prokurori publik është njoftuar dhe po merren masa për sqarim të ngjarjes./Telegrafi/
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