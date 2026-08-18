Një frazë që shumë njerëz e thonë shpesh mund të krijojë probleme në një marrëdhënie
"Çfarë do të hamë për drekë?" Pyetja duket e padëmshme, por nëse shpesh merrni një përgjigje indiferente për të, kjo mund të shkaktojë probleme në marrëdhënie. Është një shprehje e njohur: "Nuk më intereson".
Edhe pse mund të duket e relaksuar dhe një shenjë se personi nuk ka kërkesa të veçanta, një përgjigje e tillë shpesh e zhvendos të gjithë barrën e vendimit mbi partnerin, pa asnjë sugjerim apo pjesëmarrje në bisedë.
Kur "Nuk më intereson" bëhet problem
Terapistja e çifteve dhe këshilltarja martesore Ness Cooper shpjegon se ndonjëherë kjo përgjigje mund të jetë më shumë sesa thjesht pavendosmëri. Në disa raste, është një model sjelljeje ku një person shmang marrjen e përgjegjësisë, duke e lënë personin tjetër të marrë vazhdimisht vendime.
Një dinamikë e tillë mund të jetë problematike sepse me kalimin e kohës njëri partner mund të ndihet sikur po e drejton të gjithë marrëdhënien i vetëm.
"Ka çifte për të cilët kjo mund të funksionojë, ndërsa për të tjerët shkakton tension. Një partner që nuk e di se çfarë dëshiron mund të jetë përpjekur të arrijë intimitet më herët në marrëdhënie, por këto përpjekje janë injoruar", shpjegon Cooper.
Ajo paralajmëron se çiftet ndonjëherë mund të bien në një marrëdhënie "prind-fëmijë", në të cilën njëri person merr shumicën e vendimeve, ndërsa tjetri bëhet pasiv.
“Çdo marrëdhënie mund të bjerë në një dinamikë të tillë herë pas here, por problemi lind kur kjo bëhet rregull. Pastaj partnerët mund të tërhiqen, të frustrohen dhe madje të fillojnë të kenë inat me njëri-tjetrin”, thotë ai.
Nuk është gjithmonë një shenjë e mungesës së interesit
Megjithatë, jo çdo përgjigje "Nuk më intereson" është shenjë e një problemi. Disa njerëz nuk kanë mendime të forta për vendimet e vogla të përditshme ose thjesht duan t'ia lënë zgjedhjen partnerit të tyre.
Arsyet për këtë sjellje mund të ndryshojnë. Për disa njerëz, është një zakon që e kanë zhvilluar gjatë rritjes, veçanërisht nëse nuk janë inkurajuar të shprehin dëshirat dhe mendimet e tyre. Për të tjerët, mund të jetë një shmangie konflikti dhe frikë se zgjedhjet e tyre do të shkaktojnë pakënaqësi.
"Ndoshta ka të bëjë edhe me shmangien e konfliktit. Kultura dhe televizioni shpesh e portretizojnë konfliktin në një marrëdhënie si diçka negative, edhe pse është një pjesë e natyrshme e një marrëdhënieje dhe mund t'i ndihmojë partnerët ta kuptojnë më mirë njëri-tjetrin", shpjegon Cooper.
Problemi lind kur pavendosmëria e vazhdueshme e bën një person të ndihet i parëndësishëm ose sikur nevojat e tij nuk kanë rëndësi.
Si të përgjigjesh nëse nuk të intereson vërtet?
Nëse nuk ju intereson vërtet se ku hani ose çfarë filmi shikoni, ka një mënyrë për ta thënë këtë dhe prapëseprapë t'i jepni partnerit tuaj hapësirë për të folur.
Terapistja e marrëdhënieve, Annabelle Knight, beson se është më e dobishme të ofrosh të paktën disa udhëzime sesa ta mbyllësh plotësisht bisedën.
"Të kesh një mendim, edhe nëse nuk është përgjigjja përfundimtare, zakonisht është një mënyrë më e dobishme dhe e shëndetshme për të marrë një vendim", thotë ai.
Në vend të një "Nuk më intereson" të thjeshtë, mund të thuash diçka si: "Jam i hapur për çdo gjë, por ndoshta do të preferoja diçka të relaksuar" ose "Jam dakord me çdo gjë, zgjedh ti, unë i besoj zgjedhjes tënde".
Një përgjigje e tillë i jep partnerit tuaj diçka mbi të cilën të ndërtojë bisedën, në vend që të duhet ta marrë vetë të gjithë vendimin.
Megjithatë, është krejtësisht normale të dëshirosh që dikush tjetër të marrë vendime, veçanërisht kur bëhet fjalë për çështje të vogla dhe të përditshme. Çelësi është ta komunikosh këtë qartë dhe të mos ia lësh një personi përgjegjës për të gjitha zgjedhjet në marrëdhënie.