Një dron i vogël ra mbi një bazë ushtarake polake
Një dron i vogël si lodër me origjinë të panjohur ra mbi një bazë ushtarake në Przasnysz, në Poloninë veri-qendrore, tha policia ushtarake të hënën, duke konfirmuar një raport nga Radio Zet.
Autoritetet në të gjithë Evropën kanë qenë në gatishmëri të lartë për dronët, pas një sërë incidentesh që kanë ndërprerë operacionet në aeroporte ose objekte ushtarake.
Zëdhënësi i policisë ushtarake, Tomasz Wiktorowicz, tha se oficerët e sigurisë kishin vëzhguar dronin duke fluturuar mbi bazë dhe se më pas ai ra mbi ambientet.
"Pajisja si lodër u sigurua. Më vonë iu dorëzua policisë ushtarake dhe një hetim është duke u zhvilluar", tha ai, transmeton Telegrafi.
Ai shtoi se ishte një pajisje e thjeshtë që ndoshta kontrollohej duke përdorur një telefon celular dhe kishte humbur kontaktin me operatorin e saj.
"Nuk u gjetën pajisje regjistrimi, të tilla si një kartë memorieje ose kartë SIM, që mund të transmetonin të dhëna në pajisje", tha ai. /Telegrafi/