Një burrë godet me çekiç aeroplanin ushtarak amerikan në Irlandë, arrestohet menjëherë
Një burrë është arrestuar nën dyshimin për dëmtim të një aeroplani ushtarak amerikan në një aeroport irlandez.
Policia tha se një burrë hyri në "zonën e paautorizuar të Aeroportit Shannon" në Qarkun Clare.
Pamjet e postuara dukeshin se tregonin një burrë që ngjitej në një aeroplan transportues C-130 Hercules të Forcave Ajrore Amerikane dhe e godiste me një çekiç.
Një zëdhënëse e Aeroportit Shannon tha se operacionet rifilluan pasi u pezulluan për rreth 20 minuta pas incidentit.
Policia dhe shërbimi i sigurisë i Irlandës tha në një deklaratë: “Një mashkull i rritur, rreth të 40-ave, u arrestua për dëmtim të dyshuar kriminal”.
Ai "është aktualisht i ndaluar sipas Seksionit 4 të Aktit të Drejtësisë Penale të vitit 1984 në një Stacion në Divizionin Clare Tipperary".
Burri mund të mbahet i ndaluar deri në 24 orë. /Telegrafi/