Një burrë është arrestuar nën dyshimin për dëmtim të një aeroplani ushtarak amerikan në një aeroport irlandez.

Policia tha se një burrë hyri në "zonën e paautorizuar të Aeroportit Shannon" në Qarkun Clare.

Pamjet e postuara dukeshin se tregonin një burrë që ngjitej në një aeroplan transportues C-130 Hercules të Forcave Ajrore Amerikane dhe e godiste me një çekiç.



Një zëdhënëse e Aeroportit Shannon tha se operacionet rifilluan pasi u pezulluan për rreth 20 minuta pas incidentit.

Policia dhe shërbimi i sigurisë i Irlandës tha në një deklaratë: “Një mashkull i rritur, rreth të 40-ave, u arrestua për dëmtim të dyshuar kriminal”.

Ai "është aktualisht i ndaluar sipas Seksionit 4 të Aktit të Drejtësisë Penale të vitit 1984 në një Stacion në Divizionin Clare Tipperary".

Burri mund të mbahet i ndaluar deri në 24 orë.

