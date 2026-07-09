Një burrë 93-vjeçar nga Iowa mund të jetë shoferi i kamionit më i vjetër në botë
Një burrë 93-vjeçar nga Iowa mund të bëhet së shpejti mbajtës i Rekordit Botëror Guinness si shoferi i kamionit më i vjetër në botë.
Orrin Asmus, i cili do të mbushë 94 vjeç në gusht, ka drejtuar kamionë që nga mosha 19 vjeç dhe ka punuar për McLaughlin Freight për 11 vitet e fundit, transmeton Telegrafi.
Dan McLaughlin, president dhe bashkëpronar i McLaughlin Freight, e dërgoi Asmusin në rekordet botërore Guinness pasi një koleg kontrolloi në internet dhe zbuloi se ai mund të jetë shoferi i kamionit më i vjetër në botë.
Rekordi aktual u vendos nga Doyle Archer, i cili ishte 92 vjeç kur rekordi i tij u përditësua në dhjetor 2025. Ai e fitoi titullin për herë të parë në moshën 90 vjeç në vitin 2024.
Asmus ka drejtuar më shumë se 5 milionë milje në më shumë se 70 vitet e tij në punë dhe ka transportuar mallra nëpër çdo shtet përveç Havai dhe Alaskës. /Telegrafi/
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