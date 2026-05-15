Një betejë e çmendur për rënie nga kategoria në La Liga: 12 ekipe janë të përfshira - as 40 pikë nuk mjaftojnë për të mbijetuar
Po dëshmojmë atë që është ndoshta një nga betejat më të pabesueshme për rënie nga kategoria në histori. Edhe skuadra e vendit të tetë mund të bie në La Liga 2, pasi diferenca e pikëve është shumë e vogël dhe matematika ende e lejon.
Pamja e Ligës së Kampionëve në Spanjë është e qartë: Barcelona, Real Madrid, Villarreali, Atletico Madrid dhe Real Betis do të jenë pjesë e garës, ndërsa Celta dhe Getafe po luftojnë për vendet në Ligën e Evropës, megjithëse asgjë nuk është e garantuar ende për to. Pas kësaj, gjërat bëhen vërtet interesante.
Edhe Athletic Bilbao, që luajti në Ligën e Kampionëve sezonin e fundit, teorikisht mund të rrëzohet nga kategoria. Është më e vështirë për të tjerët, por rreziku nuk është zhdukur plotësisht. Real Sociedad, që fitoi Kupën e Mbretit dhe ka lulëzuar nën drejtimin e trajnerit të ri Pellegrino Matarazzo, gjithashtu nuk e ka siguruar ende matematikisht mbijetesën.
E vetmja skuadër që është jashtë luftimit është Real Oviedo, e cila humbi edhe shansin matematikor për mbijetesë një raund më parë. Po pjesa tjetër? Ja një vështrim i detajuar për secilën skuadër.
Real Sociedad: 45 pikë
Një shfaqje tmerri në gjysmën e parë të sezonit nën drejtimin e trajnerit Francisco. Ai nuk mundi ta përballonte humbjen e mesfushorit Martin Zubimendi dhe nuk shtoi asgjë të re në krahasim me trajnerin e mëparshëm Imanol Alguacil. Real Sociedad u shpërbë. Në një moment ata ishin në zonën e rënies nga kategoria.
Gjërat ndryshuan kur mbërriti Pellegrino Matarazzo. Sociedadi filloi të grumbullonte pikë dhe vazhdoi të fitonte Kupën e Mbretit. Megjithatë, ata ende nuk janë plotësisht të sigurt. Ekziston ende një rrezik matematikor për rënie nga kategoria, por në realitet nuk ka gjasa të materializohet.
Probabiliteti i rënies nga kategoria sipas Opta-s: më pak se 0.001%.
Rayo Vallecano: 44 pikë
Një fat i keq i çuditshëm në sfondin e të luajturit në Ligën e Konferencës. Rayo Vallecano po luan shumë mirë, por është tmerrësisht shpërdorues para portës - ata kanë shënuar pothuajse 19 gola më pak se sa pritej. Vetëm nga performancat e tyre, ata duhet të luftojnë për pesë të parët, edhe me burimet e tyre modeste - vlera e skuadrës sapo ka kaluar 100 milionë euro.
Në të njëjtën kohë, Rayo ka arritur në finalen e Ligës së Konferencës, ku do të përballet me Crystal Palace. Me 44 pikë, rënia nga kategoria është tani vetëm një kërcënim matematikor.
Probabiliteti i rënies nga kategoria sipas Opta-s: më pak se 0.001%.
Athletic Bilbao: 44 pikë
Një numër absurd lëndimesh - rreth 60 raste gjatë sezonit. Dy yjet e tyre, Oihan Sancet dhe Nico Williams, kanë arritur vetëm rreth 300 minuta së bashku në fushë. Pothuajse të gjithë te Bilbao kanë marrë një lloj dëmtimi. Si rezultat, sezoni është prishur; trajneri Ernesto Valverde ka punuar në rrethana shumë të vështira.
Baskët nuk ka gjasa të rrëzohen, por ky lloj viti pas kualifikimit për Ligën e Kampionëve është një zhgënjim i madh. Bilbao ka një skuadër të fortë: portieri Unai Simon, mbrojtësit Dani Vivian dhe Aymeric Laporte, Nico Williams - të gjithë janë kampionë evropianë. Pastaj ka talentë të shkëlqyer si Sancet dhe Mikel Jauregizar. Ata kanë performuar shumë dobët.
Probabiliteti i rënies nga kategoria sipas Opta-s: më pak se 0.001%.
Sevilla: 43 pikë
Një krizë institucionale. Sevilla e nisi sezonin nën drejtimin e trajnerit Matias Almeida dhe e shkatërroi Barcelonën, por më pas u shpërbë. Almeida u shkarkua. Luis Garcia e nisi keq dhe i bëri shumë reale frikërat e rënies nga kategoria. Pastaj e ktheu situatën, duke fituar tre ndeshje radhazi.
Sevilla ka një skuadër të dobët. Nuk ka yje të rinj dhe as para për t'i blerë. I vetmi xhevahir i tyre i vërtetë është produkti i akademisë Oso, një mbrojtës i talentuar. Klubi është në prag të falimentimit përpara një ndryshimi të pronësisë: raportet thonë se një grup investitorësh të udhëhequr nga Sergio Ramos janë gati ta blejnë atë. Do të ketë shumë punë për të bërë.
Probabiliteti i rënies nga kategoria sipas Opta-s: 0.3%.
Valencia: 43 pikë
Valencia nuk ka pothuajse asnjë burim dhe është gjithashtu paksa e pafat. Ata janë rreth 10 gola larg asaj që sugjerojnë shanset e tyre. Megjithatë, nuk ka të bëjë vetëm me përfundimin e ndeshjeve: sulmuesit Hugo Duro dhe Umar Sadiq thjesht nuk i shfrytëzojnë mirë shanset e tyre dhe nuk i kanë shfrytëzuar kurrë.
Valencia nuk është vendosur ende për një stil loje. Ndonjëherë ata përdorin një treshe mbrojtësish me anësor, ndonjëherë një dyshe në mesfushë. Për shkak të ndryshimeve të vazhdueshme, shumë lojtarë shpesh përfundojnë në role të panatyrshme. Mesfushori sulmues Javi Guerra, për shembull, është shndërruar në një lojtar mbrojtës. Mesfushori kyç mbrojtës Pepelu ka pësuar regres dhe tani është madje në stol.
Probabiliteti i rënies nga kategoria sipas Opta-s: 0.1%.
Osasuna: 42 pikë
Paqëndrueshmëri e madhe gjatë sezonit. Osasuna ka filluar një rindërtim, duke punësuar trajnerin Alessio Lisci dhe duke u larguar nga libri i strategjisë së legjendës së klubit Jagoba Arrasate, i cili i çoi ata në finalen e Kupës së Mbretit. Në fillim Lisci iu përmbajt zakoneve të vjetra, por gradualisht zbatoi idetë e tij dhe skuadra pësoi luhatje të mëdha si rezultat.
Skuadra e Osasunës është e kufizuar, por ata kanë disa lojtarë vërtet të mirë: anësori Victor Munoz, sulmuesi Ante Budimir dhe mesfushori Aimar Oroz. Kjo bërthamë po e mban ekipin të bashkuar dhe duhet të jetë e mjaftueshme për t'i mbajtur ata në formë.
Probabiliteti i rënies nga kategoria sipas Opta-s: 1.6%.
Espanyol: 42 pikë
Një makth në vitin 2026 - vetëm një fitore gjatë gjithë vitit. Kjo ndodhi në xhiron e fundit kundër Athletic Bilbao; deri atëherë ata ishin në prag të një rekordi të çuditshëm. Në gjysmën e parë të sezonit, Espanyol po përpiqej të kualifikohej në Ligën e Kampionëve - pastaj ra shumë. Arsyeja është e thjeshtë: lojtarëve u mbaruan forcat. Trajneri Manolo Gonzalez e bazon gjithçka te fiziku.
Espanyol ka një skuadër modeste dhe pothuajse asnjë mundësi për rotacion. Për më tepër, fati i tyre në fund i la të lirë. Kjo është arsyeja pse skuadra katalunase tani po qëndron pranë zonës së rënies. Megjithatë, atmosfera nuk është apokaliptike: nga sezoni i ardhshëm Ramon Monchi do të jetë drejtor sportiv. Qëllimi është të rivendoset plotësisht statusi i klubit të dytë të Katalunisë.
Probabiliteti i rënies nga kategoria sipas Opta-s: 2.9%.
Girona: 40 pikë
Pasojat e një sezoni sensacional. Kanë kaluar dy vjet, por trajneri Michel Sanchez nuk ka ndryshuar asgjë. Girona ende luan tamam siç luante kur po duelonte me Real Madridin për titullin - por personeli është i ndryshëm. Skuadra është shumë më e dobët tani. Ata luftuan për një kohë të gjatë pa një mesfushor mbrojtës të mirëfilltë.
Ata kanë Azzedine Ounahi, i cili nxit gjithë kreativitetin, dhe Arnau Martinez, një mbrojtës krahu të shkëlqyer. Përtej kësaj, ka probleme në çdo linjë. Michel nuk ka arritur të përshtatet. Bordi beson tek ai dhe është po aq rezistent ndaj ndryshimeve. Edhe injektimi i rastësishëm i talenteve nga Manchester City nuk ka ndihmuar, megjithëse Vitor Reis është bërë qendërmbrojtësi i tyre kryesor.
Probabiliteti i rënies nga kategoria sipas Opta-s: 32.6%.
Alaves: 40 pikë
Një tradhti nga trajneri. Eduardo Coudet ndërtoi një skuadër të shkëlqyer dhe sulmuese që bëri përshtypje me presionin dhe intensitetin. Alaves nuk u bë kurrë një pretendentë evropian, por prapë luajti futboll të mirë. Në mars, River Plate e thirri. Coudet u betua se nuk do të largohej - ai madje u betua edhe për fëmijët e tij. Disa ditë më vonë, ai u largua.
Largimi i tij ishte një goditje e rëndë. Quique Sanchez Flores erdhi për të shpëtuar Alavesin dhe ka imponuar një stil krejtësisht të ndryshëm. Përshtatja me një mënyrë të re loje ka qenë e vështirë. Tranzicioni është ende duke vazhduar dhe rënia nga kategoria është larg të qenit e pamundur.
Probabiliteti i rënies nga kategoria sipas Opta-s: 18.7%.
Elche: 39 pikë
Viktimë e guximit të tyre. Deri në dimër, Elche i habiti të gjithë me gatishmërinë e tyre për të luajtur me top dhe për t'u imponuar edhe gjigantëve. Ata ia vështirësuan jetën Real Madridit. Me burime të kufizuara, ata ishin mjaft lart në tabelë. Por më pas skuadra u shpërbë. Elche filloi të ndëshkohej për guximin e tyre.
Trajneri Eder Sarabia është një dishepull i Quique Setien. Nuk ka buton rivendosjeje në filozofinë e tij - ai dëshiron të kontrollojë lojën. Edhe tani ata përpiqen të luajnë futbollin e tyre. Por skuadra që kanë kërkon vërtet më shumë pragmatizëm. Sarabia refuzoi të bënte kompromis dhe tani ata janë në prag të rënies.
Probabiliteti i rënies nga kategoria sipas Opta-s: 45.6%.
Mallorca: 39 pikë
E bllokuar në të kaluarën. Mallorca vazhdoi të përdorte planet e Javier Aguirre edhe pse ai u largua në pranverën e vitit 2024. Arrasate nuk arriti kurrë të instalonte modelin e tij të lojës. Ekipi u bë pothuajse tërësisht i varur nga sulmuesi Vedat Muriqi: 22 gola këtë sezon, i dyti pas Kylian Mbappe. Edhe kjo nuk ka qenë e mjaftueshme.
Arrasate u shkarkua. Martin Demichelis hyri në fushë, duke zbatuar presionin dhe duke u përpjekur të riformësonte skuadrën, por ai ende duhet të përshtatet me atë që trashëgoi. Mallorca po luan më mirë tani. Problemi i vetëm është se Muriqi ka ndaluar së shënuari rregullisht.
Probabiliteti i rënies nga kategoria sipas Opta-s: 51.3%.
Levante: 39 pikë
Një rivendosje në mes të sezonit. Levante hyri në ligë si një lloj mini-Napoli, por plani nuk funksionoi. Deri në dimër, sulmuesi Karl Etta-Eyong, i cili kishte shënuar gola vendimtarë, kishte rënë në hierarkinë e renditjes. Pa yllin e tyre, Levante filloi të fundosej. Pastaj mesfushori Carlos Alvarez u lëndua.
Trajneri i ri Luis Castro e ka përmirësuar ndjeshëm ekipin, por gjysma e parë e tmerrshme e sezonit do të thotë se shanset e tyre për mbijetesë janë ende të pakta. E megjithatë, Levante vazhdon t'i kthejë ndeshje të vështira në anën tjetër. Etta-Eyong mbetet i bllokuar, por në vend të tij ka dalë sulmuesi Carlos Espi, duke shënuar nëntë gola që nga janari.
Probabiliteti i rënies nga kategoria sipas Opta-s: 46.7%.
