Një armëpushim 45-ditor? SHBA-ja dhe Irani thuhet se kanë marrë kornizën e një plani për t'i dhënë fund armiqësive
Shtetet e Bashkuara dhe Irani thuhet se kanë marrë kornizën e një plani për t'i dhënë fund armiqësive, një ditë pasi presidenti Donald Trump kërcënoi se do të sillte "ferr" mbi Teheranin nëse nuk arrinte një marrëveshje, megjithëse Irani tha se nuk do ta rihapte Ngushticën e Hormuzit si pjesë e një armëpushimi të përkohshëm.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, plani i paqes përfshin një qasje dy-nivelëshe me një armëpushim të menjëhershëm të ndjekur nga një marrëveshje gjithëpërfshirëse.
Shefi i ushtrisë së Pakistanit, Feldmarshal Asim Munir, ka qenë në kontakt "gjithë natën" me zëvendëspresidentin e SHBA-së JD Vance, të dërguarin special Steve Witkoff dhe ministrin e Jashtëm iranian Abbas Araqchi, tha të hënën një burim i njohur me propozimet.
Irani nuk do ta rihapë Ngushticën si pjesë të një armëpushimi të përkohshëm, tha një zyrtar i lartë iranian për Reuters të hënën, duke shtuar se Irani nuk do të pranojë afate ndërsa shqyrton propozimin.
Axios raportoi për herë të parë të dielën se Shtetet e Bashkuara, Irani dhe ndërmjetësit rajonalë po diskutonin një armëpushim të mundshëm 45-ditor si pjesë e një marrëveshjeje dyfazore që mund të çojë në një fund të përhershëm të luftës, duke cituar burime amerikane, izraelite dhe rajonale.
Në një postim të mbushur me fjalë të ashpra në platformën e tij Truth Social të dielën, Trump kërcënoi me sulme të mëtejshme ndaj infrastrukturës iraniane të energjisë dhe transportit nëse Irani nuk arrinte të bënte një marrëveshje dhe të rihapte Ngushticën deri të martën.
Ndërkohë sulme të reja ajrore u raportuan në të gjithë rajonin të hënën, më shumë se pesë javë që kur SHBA-të dhe Izraeli filluan të godisnin Iranin në një luftë që ka vrarë mijëra njerëz dhe ka dëmtuar ekonomitë duke rritur çmimet e naftës.
Irani iu përgjigj sulmeve duke mbyllur në mënyrë efektive rrugën ujore të Hormuzit, një kanal për rreth një të pestën e furnizimit botëror me naftë dhe gaz natyror, dhe duke sulmuar Izraelin, bazat ushtarake amerikane dhe infrastrukturën energjetike rreth Gjirit. /Telegrafi/