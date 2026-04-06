15 anije kaluan nëpër Ngushticën e Hormuzit gjatë 24 orëve të fundit pasi morën leje nga Irani
Mediat iraniane raportuan të dielën se 15 anije kaluan nëpër Ngushticën e Hormuzit gjatë 24 orëve të fundit pasi morën leje nga Irani.
Agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Fars tha se anijet u lejuan të kalonin nëpër rrugën ujore strategjike pasi morën autorizim nga autoritetet iraniane.
Agjencia e lajmeve tha se trafiku i anijeve nëpër ngushticë mbetet 90 për qind më i ulët, para se SHBA-ja dhe Izraeli të nisnin sulmet ndaj Iranit në fund të shkurtit.
Rajoni ka qenë në gatishmëri që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën ofensivë të përbashkët ndaj Iranit më 28 shkurt, duke vrarë më shumë se 1.340 njerëz deri më sot, përfshirë ish-udhëheqësin suprem Ajatollah Ali Khamenei.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, si dhe Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane.
Ai gjithashtu ka kufizuar lëvizjen e anijeve nëpër Ngushticën e Hormuzit.
Dhe lajmi vjen në kohën kur duket se Irani ka hedhur poshtë kategorikisht kërkesat e Donald Trump për të hapur Ngushticën e Hormuzit, pasi presidenti amerikan lëshoi një kërcënim të mbushur me fjalë të ashpra për përshkallëzimin e sulmeve.
Një llogari që i atribuohet marinës së Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC), tha në një postim në X: "Ngushtica e Hormuzit nuk do të kthehet kurrë në gjendjen e saj të mëparshme, veçanërisht për Amerikën dhe Izraelin”.
"Marina e IRGC është në proces të përfundimit të përgatitjeve operacionale për Planin e Shpallur të zyrtarëve të Iranit për rendin e ri në Gjirin Persik".
Deklarata duket se i referohet një plani të miratuar nga parlamenti i Iranit për të ngarkuar disa anije - së bashku me ndalimin e anijeve amerikane dhe izraelite - nga kalimi nëpër ngushticë, sipas raporteve të mediave lokale.
Lloyd's List Intelligence tha se Irani tashmë po operonte atë që e quajti një regjim 'kabinash pagese', duke shtuar se disa firma transporti kishin bërë tashmë pagesa në monedhën kineze.
Analistët kanë sugjeruar gjithashtu se Irani nuk ka gjasa ta hapë ngushticën së shpejti, sepse është e vetmja levë e vërtetë që ka mbi SHBA-në. /Telegrafi/