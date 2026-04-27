Një anëtar i ekipit të Shakirës humb jetën gjatë ndërtimit të skenës për koncertin në Brazil
Një punëtor që po merrte pjesë në ndërtimin e skenës për koncertin e ardhshëm të Shakirës në Brazil ka humbur jetën pas një aksidenti.
Lajmi u konfirmua nga organizatorët e serisë së koncerteve “Todo Mundo no Rio”.
Ngjarja ndodhi të dielën, më 26 prill, në plazhin Copacabana Beach, ku këngëtarja pritet të performojë të shtunën, më 2 maj.
Skena ku ndodhi aksidenti
Në një deklaratë në rrjetet sociale, të përkthyer nga portugalishtja, organizatorët thanë: “Një aksident pasditen e kësaj të diele i mori jetën në mënyrë tragjike një profesionisti që po punonte në montimin e strukturave të shfaqjes. Ekipet e emergjencës dhanë ndihmën e parë në vendngjarje dhe Departamenti i Zjarrfikësve u thirr menjëherë për ta transportuar të lënduarin".
Deklarata vazhdon: “Fatkeqësisht, ai ndërroi jetë në spital. Në këtë moment, po ofrojmë mbështetjen, kujdesin dhe solidaritetin tonë të plotë ndaj kompanisë përgjegjëse, ekipit të saj dhe familjes së viktimës".
Një dëshmitar okular, i cituar nga France24, përshkroi momentin e aksidentit: “Papritur pamë njerëzit duke vrapuar dhe kur u kthyem, struktura ishte rrëzuar në tokë", tha Antonio Marcos Ferreira dos Santos.
“Disa po thoshin se një burrë kishte mbetur i bllokuar poshtë. Njerëzit u afruan menjëherë për ta nxjerrë".
Këngëtarja kolumbiane u shpall si artistja kryesore e këtij viti për eventin “Todo Mundo no Rio” në muajin shkurt.
Shakira
Kjo seri koncertesh falas, ku më parë kanë performuar emra të njohur si Lady Gaga dhe Madonna, pritet të tërheqë miliona njerëz në Rio de Janeiro.
Më herët gjatë këtij viti, rreth 400 mijë persona morën pjesë në koncertin falas që Shakira mbajti në Zocalo në Mexico City, duke shënuar një rekord pjesëmarrjeje. /Telegrafi/