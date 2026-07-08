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Një aeroplan pakistanez mallrash në rrugën nga Emiratet e Bashkuara Arabe për në Pakistan u zhduk mbi Detin Arabik të martën, tha Autoriteti i Aeroporteve të Pakistanit në një deklaratë.

"Një aeroplan mallrash Boeing 737-400 i K2 Airways në rrugën nga Sharjah për në Karaçi u zhduk nga radari mbi Detin Arabik, rreth 300 kilometra në perëndim të Karaçit, të martën", tha deklarata, transmeton Telegrafi.

"Megjithatë, në orën 21:21, aeroplani u vu re në radar duke rënë me shpejtësi me një ndryshim të shpejtë të drejtimit. Më pas, kontakti dhe komunikimi me radarin humbën afërsisht 155 milje detare në perëndim të Karaçit", shtoi ajo.

Pas incidentit, autoritetet koordinuan një operacion kërkim-shpëtimi në det përmes agjencive të ndryshme për të gjetur aeroplanin e zhdukur, tha deklarata.

Në bordin e aeroplanit ndodheshin pesë anëtarë të ekuipazhit, sipas deklaratës. /Telegrafi/

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