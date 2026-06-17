Një 72-vjeçar humb jetën Zelenikovë, u shtyp nga një motokultivator
Më 16.06.2026, në Stacionin Policor Draçevë u denoncua se në fsh. Zelenikovë është gjetur i pajetë C.K. (72) nga Zelenikova, i cili ishte shtypur nga motokultivatori i tij.
Sipas njoftimit, ai kishte dalë në mëngjes për të punuar në arë me motokultivatorin, ndërsa pasi nuk ishte kthyer deri në orën 13:00, vëllai i tij kishte shkuar në arë dhe e kishte gjetur nën motokultivator.
Mjeku i Ndihmës së Shpejtë ka konstatuar vdekjen, ndërsa me urdhër të prokurorit publik trupi i të ndjerit është dërguar për autopsi.
Një ekipi hetimor i SPB Shkup ka bërë këqyrje të vendit të ngjarjes.
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