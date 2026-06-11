Nissan tërheq mbi 50 mijë automjete për shkak të një defekti në ekran
Pronarët e Nissan Kicks mund të gjejnë veten duke parë ekrane bosh kur ndezin automjetet e tyre.
Prodhuesi i automjeteve sapo lëshoi një njoftim për tërheqjen e modeleve duke deklaruar se më shumë se 50,000 Kicks nga vitet 2025 dhe 2026 mund të preken.
Sipas Administratës Kombëtare të Sigurisë së Trafikut në Autostrada (NHTSA) , problemi mund të shfaqet që në momentin e ndezjes.
Kjo i lë pronarët e Kicks të shikojnë një ekran bosh, të paaftë për të përcaktuar shpejtësinë e tyre ose për të parë dritat paralajmëruese që mund të shfaqen.
Një zgjidhje e mundshme është që shoferët të përdorin Google Maps ose Waze në ekranin qendror, i cili më pas do të shfaqë shpejtësinë e automjetit. /Telegrafi/