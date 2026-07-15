Nis zbatimi i amnistisë penale, qindra të dënuar në Shqipëri lënë qelitë
Ka nisur këtë të mërkurë në të gjitha Institucionet e Ekzekutimit të Vendimeve Penale në vend, zbatimi i ligjit për amnistinë penale.
Dyert e burgjeve janë hapur që në orët e para të mëngjesit për qindra të dënuar që përfitojnë lirim të menjëhershëm.
Sipas të dhënave, lirimet kanë nisur paralelisht në disa burgje. Mësohet se burgun e Peqinit, 156 të dënuar përfitojnë lirim të menjëhershëm. Ata janë të dënuar për vepra të ndryshme penale, raporton euronews.al.
Në burgun e Lushnjës do të lirohen 127 të burgosur. Në Fier lirohen 104 të burgosur. Gjithashtu në Reç lirohen 101 të dënuar.
Në Rrogozhinë përfitojnë lirim të menjëhershëm 94 persona. Në Korçë 60 të liruar përfshirë edhe 12 të liruara nga burgu i Pojkës.
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