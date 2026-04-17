Nis protesta e shtatë e opozitës në Shqipëri
Ka nisur protesta e shtatë e opozitës para kryeminsitrisë. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka mbërritur në bulevardin Dëshmorët e Kombit së bashku me aleatët, deputetët dhe mbështetësit opozitarë, ku marshoi nga selia blu për tu bashkuar me protestuesit para kryeministrisë
Në protestën e sotme janë rikthyer edhe fjalimet në podium.
A2 CNN raporton ndër folësit përveç kreut demokrat do të jenë edhe Besart Xhaferri, Eda Grimci, Edvin Cami dhe Senada Mehmeti.
Për protestën e sotme të opozitës Policia e Tiranës ka marrë masat për garantimin e sigurisë përgjatë 3 orëve për të cilat PD ka njoftuar se do ta zhvillojë tubimin.
Në terren janë angazhuar 1500 efektivë, po ashtu edhe drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita.
