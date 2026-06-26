Nis pranimi i mbeturinave nga personat fizikë në deponitë sanitare në Fushë Kosovë
Komuna e Fushë Kosovës ka njoftuar se Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë ka filluar pranimin e mbeturinave nga personat fizikë në deponitë sanitare të Mirashit, Landovicës, Velekincës dhe Dumnicës.
Sipas njoftimit, pranimi i mbeturinave do të bëhet çdo të shtunë, nga ora 08:00 deri në 16:00.
"Tarifa është 10.31 euro për ton, ndërsa pagesa mund të kryhet vetëm me kartelë bankare", thuhet në njoftim.
Po ashtu siç thuhet në njoftim në këto deponi pranohen mbetjet e ndërtimit dhe demolimit, mobiliet, pajisjet shtëpiake të dëmtuara, si dhe kategori të tjera të lejuara sipas legjislacionit në fuqi.
"Ndërkaq, nuk pranohen mbeturinat e rrezikshme, mbeturinat e lëngshme, materialet eksplozive, radioaktive dhe infektive, mbeturinat që përmbajnë azbest, si dhe çdo lloj mbetjeje tjetër e ndaluar me ligj. Ftojmë të gjithë qytetarët të shfrytëzojnë këtë mundësi për një menaxhim të përgjegjshëm të mbeturinave dhe të kontribuojnë në mbajtjen e Komunës sonë të pastër dhe me një mjedis më të shëndetshëm për të gjithë", thuhet në njoftim. /Telegrafi/