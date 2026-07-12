ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Me afrimin e sezonit veror dhe pushimeve, mërgimtarët kanë nisur të vijnë drejt Kosovës, ndërsa në pikat kufitare janë krijuar kolona të gjata automjetesh.

Të dielën janë regjistruar pritje të gjata dhe fluks i shtuar në pikën kufitare të Bajakovës, në kufirin mes Kroacisë dhe Serbisë, si dhe në pikën kufitare Horgosh, në kufirin mes Hungarisë dhe Serbisë.


Pamjet nga kamerat e trafikut tregojnë kolona të gjata automjetesh dhe pritje të shumta në të dyja pikat kufitare, të cilat përdoren nga mijëra bashkatdhetarë që udhëtojnë drejt Kosovës gjatë sezonit veror.

Fluksi i shtuar pritet të vazhdojë edhe gjatë ditëve në vijim, pasi mijëra bashkatdhetarë nga vendet e Evropës nisen drejt Kosovës për t'i kaluar pushimet verore pranë familjeve të tyre.

KËTU mund ta shikoni live gjendjen në këtë pikë kufitare. /Telegrafi/

telegrafi.com

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