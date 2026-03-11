Nikolloski: SHBA-të janë partneri strategjik numër një i Maqedonisë
Zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski, zhvilloi takime pune në Departamentin e Shtetit të SHBA-së, ku u diskutua për partneritetin strategjik midis Maqedonisë dhe SHBA-së, me theks të veçantë mbi lidhjet politike dhe ekonomike.
Në takimin me Daniel Lawton, zëvendëspasues-asistent sekretar shteti për Evropën, u theksua partneriteti i fortë midis dy vendeve, i bazuar në mbështetje të ndërsjellë dhe angazhim të përbashkët për vlerat demokratike, si dhe për krijimin e perspektivave më të mira për bashkëpunim ekonomik dhe tregtar, njoftoi Ministria e Transportit.
“Sot në Departamentin e Shtetit të SHBA-së zhvillova disa takime në nivel të lartë, ku diskutuam për marrëdhëniet midis dy vendeve tona. SHBA-të janë partneri strategjik numër një i Maqedonisë, një shtet që e mbështet më së shumti Maqedoninë, dhe biseduam për bashkëpunimin tonë të përbashkët ekonomik dhe politik. Mes tjerash, u takova edhe me zëvendëspasues-asistent sekretarin shtetëror për Evropën, Daniel Lawton. Në takim diskutuam për thellimin e lidhjeve politike dhe ekonomike midis dy vendeve, si dhe për partneritetin strategjik që ndajmë. Diskutuam edhe për bashkëpunimin në NATO në këto kohë sfiduese, si dhe për operacionet e përbashkëta që zhvillojmë, deklaroi zëvendëskryeministri Nikoloski pas takimeve në Departamentin e Shtetit.
Nikolloski theksoi se u diskutua për bashkëpunimin ekonomik, kryesisht në fushën e tranzicionit energjetik dhe ndërtimit të korridoreve.
“Diskutuam për Koridoret Pan-evropiane 8 dhe 10, të cilat kalojnë përmes Maqedonisë dhe janë jetësore për ekonominë dhe sigurinë e vendit tonë. Diskutuam gjithashtu për thellimin e bashkëpunimit në periudhën e ardhshme. Presim që të aktivizohet sërish Dialogu Strategjik, ku do të diskutojmë për sfidat e përbashkëta të dy vendeve. Këtu është edhe marrëveshja tregtare, e cila do të mundësojë shumë më shumë biznes dhe tregti midis dy vendeve, dhe sigurisht partneriteti strategjik, i cili duhet të sjellë prosperitet, përparim, siguri dhe vlera pro-perëndimore për Maqedoninë, tha Nikolloski.
Vizita e punës në Uashington, zëvendëskryeministri Nikolloski e vazhdon sot me fjalimin në ngjarjen globale “Transforming Transportation 2026”.