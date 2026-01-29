Nikolloski: BE ka pranuar kërkesat tona, shoferët janë pranuar si profesionistë
Zv. kryeministri dhe ministri për Transport dhe Lidhje, Aleksandar Nikolloski sot njofton se BE ka pranuar kërkesat e transportuesve të mallrave.
Nikolloski në profilin e tij në Facebook shkruan se Brukseli ka pranuar që shoferët janë pranuar si profesionistë.
Sapo mora lajme të shkëlqyer nga Brukseli në lidhje me problemin e madh të transportuesve nga Maqedonia! Pikëpamjet tona janë pranuar. Shoferët janë pranuar si profesionistë. Kjo është ajo që kërkonim.
Pas protestave dhe ofensivës së fortë të periudhës së kaluar, Brukseli do të miratojë një Strategji të re për Vizat që do të thotë zgjidhje e problemit me të cilin janë përballur shoferët profesionistë.
Bashkangjitur është pjesa më e rëndësishme e saj. Faleminderit të gjithë miqve të Maqedonisë që ndihmuan në zgjidhjen e këtij problemi", shkruan Nikolloski.
Kujtojmë se ransportuesit nga Maqedonia e Veriut, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina dhe Mali i Zi filluan protestë më 26 janar 2026 duke bllokuar pikat kufitare për hyrjen dhe daljen e automjeteve të mallrave nga vendet përkatëse. Ata kërkojnë nga BE që të rregullohet statusi i tyre në zonën Shengen./Telegrafi/