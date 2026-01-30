Nikçi: I dyshuari për dhunimin e 13-vjeçares në Istog u kap në flagrancë
Zëdhënësi i Prokurorisë Themelore në Pejë, Shkodran Nikçi, ka bërë të ditur se i dyshuari për dhunimin e 13-vjeçare në Istog është kapur në flagrancë nga Policia falë një telefonate të një qytetari.
Nikçi, në “FIVE” në Dukagjin, u shpreh se i dyshuari është arrestuar në vendngjarje dhe, me urdhër të prokurorit të shtetit, është ndaluar për 48 orë.
Po ashtu, është deponuar kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit.
“Falë një telefonate nga një qytetar, Policia e Kosovës ka reaguar shkëlqyeshëm dhe ka shkuar menjëherë në vendin e ngjarjes ku kryesi i kësaj vepre penale është kapur në flagrancë dhe për ta trajtuar me seriozitet në vendin e ngjarjes ka shkuar edhe prokurorja e shtetit dhe të gjitha institucionet relevante. Personi i dyshuari është arrestuar në vendin e ngjarjes i cili me urdhër të prokurorit të shtetit është ndaluar për 48 orë – po ashtu është deponuar kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të dyshuarit ndërkaq viktimës i janë dhënë të gjitha ndihmat e nevojshme”, u shpreh Nikçi.