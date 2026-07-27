Ngritet procedurë hetimore ndaj katër personave nga Shkupi, dyshohen për tregti të paligjshme me lëndë narkotike
Prokuroria Themelore Publike në Shkup urdhëroi kryerjen e procedurave hetimore kundër gjithsej katër personave në posedim të të cilëve u zbuluan sasi të caktuara të drogave narkotike gjatë fundjavës, duke përmbushur kështu elementët e veprës penale "Prodhim dhe shpërndarje e paautorizuar e drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve", thuhet në njoftimin e PTHP-së.
"Hetimi i parë përfshinte një baba dhe një bir, të moshës 50 dhe 19 vjeç, të cilët së bashku mbanin rreth pesë kilogramë marihuanë në shtëpinë e tyre në rrugën "Brigada Makedonsko-kosovska", të paketuara në disa çanta dhe të destinuara për shitje të mëtejshme. Gjatë kontrollit të shtëpisë së tyre, policia gjeti edhe tre peshore dixhitale me gjurmë droge.
Një hetim është nisur edhe kundër një 25-vjeçari nga Araçina i cili, pa autorizim, mbante rreth 1.8 kilogramë marihuanë të paketuar në dhjetë pako dhe një peshore dixhitale me qëllim shitjeje, të cilat u gjetën gjatë një kontrolli dhe u konfiskuan.
Për të njëjtin krim dyshohet edhe një 23-vjeçar banor i Aerodromit, i cili në një bodrum të braktisur në bulevardin ASNOM, i dyshuari, me qëllim shitjeje, mbajti ilegalisht 640 gramë substancë psikotrope amfetaminë, 541 tableta të verdha, si dhe 0.15 gramë substancë të verdhë të trashë që përfaqëson 3,4-metilen-dioksimetamfetaminë. Në posedim të tij u gjetën edhe 69 kartolina të verdha të shpuara me praninë e LSD-së, si dhe peshore dixhitale dhe objekte të tjera mbi të cilat kishte mbetje të substancave psikotrope, kokainës dhe kanabisit.
Prokurori publik i paraqiti gjykatës kompetente një propozim për caktimin e masës së paraburgimit për të katër të dyshuarit", thuhet në njoftim./Telegrafi/