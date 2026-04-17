Ngritet aktakuzë ndaj gjyqtarit Gjoko Ristov, në shtëpinë e të cilit u gjetën 350.000 euro
Prokuroria për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit informon se sot është ngritur aktakuzë kundër gjyqtarit të Apelit Gjoko Ristov, në shtëpinë familjare të të cilit u gjetën të fshehura në një mur 350,000 euro. Aktakuza vjen pas rrëfimit të avokatit Fehmi Stafa, i cili pranoi një dënim me burg prej një viti e tre muajsh, sepse mori ryshfet prej 50,000 eurosh, i cili supozohej të ndikonte te gjyqtari Ristov që t'ia hiqte paraburgimin klientit të tij Ljupço Pecov - Gjavollot.
"Gjatë një hetimi të hollësishëm, një prokuror publik nga Zyra e Prokurorit Publik Themelor për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit siguroi të gjitha provat që konfirmonin bazat për dyshimet se një i pandehur që ushtronte autoritet publik - një avokat - kërkoi një total prej 100,000 eurosh, dhe më 13.12.2025 mori drejtpërdrejt një shumë prej 20,000 eurosh për të ndërmjetësuar duke përdorur ndikimin e tij real mbi një gjyqtar të Gjykatës së Apelit të Shkupit për të hequr një masë paraburgimi të vendosur ndaj një personi i cili atëherë ishte i paarritshëm për agjencitë e zbatimit të ligjit.
I përballur me provat e prokurorisë, i pandehuri pranoi plotësisht pretendimet në aktakuzë, pas së cilës kërkoi një zgjidhje për shumën e sanksionit penal.
Bazuar në propozim-marrëveshjen e arritur në të cilën u morën parasysh të gjitha rrethanat rënduese dhe lehtësuese, Gjykata Themelore Penale e Shkupit dje lëshoi një vendim me të cilin e dënoi të pandehurin me një dënim efektiv me burg prej 1 viti e 3 muajsh për veprën penale të marrjes së rryshfetit për ndikim të paligjshëm sipas nenit 359, paragrafi 7 i Kodit Penal.
Duke pranuar propozim-marrëveshjen, personi i dënuar tani ka konfirmuar pretendimet në aktakuzë sipas të cilave paratë e kërkuara kishin për qëllim të ndikonin tek një gjyqtar specifik i Gjykatës së Apelit në Shkup me anë të një ryshfeti me qëllim heqjen e masës së paraburgimit", thuhet në njoftimin e PTHP-së.
Nga Prokuroria thonë se edhe pse në këtë rast të veçantë avokati u kap "në flagrancë" me një pjesë të ryshfetit dhe ato para nuk arritën te gjyqtari, prokurori publik ndërmori disa veprime dhe kontrolle të tjera gjatë të cilave, më 18.01.2026, në shtëpinë e prindërve të gjyqtarit në Negotinë, ai gjeti gjithsej 350,000 euro, origjinën e të cilave nuk kishte prova dhe nuk e kishte deklaruar.
"Paratë u gjetën të paketuara në 13 pako individuale, gjithsej 610 kartëmonedha në prerje prej 500 eurosh dhe 225 kartëmonedha në prerje prej 200 eurosh, disa prej të cilave ishin shënuar me shuma të shkruara me dorë të fondeve, të fshehura në një hapësirë të rrethuar me mur në zgavrat me tulla në murin e njërës prej dhomave.
Kjo ngriti dyshime të arsyeshme se ky i dyshuar, në periudhën nga 10.02.2020, si gjyqtar zyrtar në Gjykatën e Apelit të Shkupit, në kundërshtim me detyrimin ligjor për të raportuar gjendjen e tij pasurore ose ndryshimin e saj, ka dhënë informacione të rreme në lidhje me pasurinë e tij dhe pasurinë e familjes së tij dhe nuk ka raportuar pasuri që tejkalon shumë të ardhurat e tij të ligjshme", shtojnë nga PTHP.
Nga atje thonë se që nga fillimi i procedurës, prokurori publik ka ndërmarrë disa veprime për të siguruar prova të forta në lidhje me pronësinë e fondeve, të cilat konfirmuan elementët që plotësojnë thelbin e veprës penale - Përvetësimi dhe fshehja e paligjshme e pasurisë sipas nenit 359-a. Duke marrë parasysh materialin provues për disponimin e pasurisë në periudhën nga viti 2020 deri më sot, në korrelacion me metodën e përdorur për fshehjen e fondeve të gjetura, u siguruan prova që tregojnë tiparet e veprës penale - Pastrimi i parave dhe të ardhurave të tjera nga një vepër penale sipas nenit 273 të Kodit Penal.
"Bazuar në provat e ofruara, Prokuroria për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit sot ngriti akuza kundër gjyqtarit të Gjykatës së Apelit për krimet e lartpërmendura.
Prokurori publik kompetent vazhdon të ndërmarrë veprime derisa të hetohen plotësisht të gjitha aspektet e dyshimeve për aktivitete korruptive dhe përfshirja e mundshme e personave të tjerë", thuhet në njoftim./Telegrafi/